Son dönemde Türkiye’nin 2022 ve sonrasında buğday sıkıntısı yaşayabileceğine dair yorumlara, sektörden yanıt geldi. Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarında 20’ye yakın ülkeye transit ticaret gerçekleştiren, Türkiye’de ise buğday tedarik pazarının lideri olan Taban Gıda’nın CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, “Türkiye buğdayda daha doğru bir üretim stratejisi oluşturmalı.

Ama her şeye rağmen, buğday sıkıntısı yaşanmayacağını söyleyebiliriz” diyor. 2021’i önemli yatırımlar yaparak yüzde 50’nin üzerinde büyüme ile kapattıklarını ve kurlardaki yükselişin de etkisiyle 4,5 milyar TL ciroya

ulaştıklarını kaydeden Hacıhaliloğlu, çatı şirketleri olan Vivalon AG’nin toplam 11 milyon dolarlık yatırımıyla üçüncü kuru yük gemisini de bünyelerine kattıklarını ifade ediyor.

Üç yıllık süreçte 100 milyon dolarlık yatırım planladıklarını vurgulayan Hacıhaliloğlu, “2022 yılında tonaj bazlı yüzde 20, ciro bazlı yüzde 30 büyüme hedefliyoruz.

Ayrıca Rusya’da un fabrikası açma planlarımız var” diye konuşuyor. Son dönemde gübre fiyatlarındaki artışın gübre kullanımında ciddi anlamda gerilemeye sebep olduğuna işaret eden Hacıhaliloğlu, “Bu durum önümüzdeki sene hasat rakamlarını olumsuz yönde etkileyecektir.

Ülkemizdeki tarım uygulamaları da hububat ürünlerinin ekimini olumsuz yönde etkiliyor. Şu an için ihtiyacı karşılayacak üretim söz konusu. Ama uzun vadede dengeler çok ciddi değişebilir” diye konuşuyor.