‘Üçüncü büyük turizm hamlesini başlatmalıyız’

3. TÜRSAB Turizm Kongresi, 17-18 Şubat’ta Antalya’da gerçekleşti. Kongrede Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, sektöre ilişkin önemli veriler paylaştı.

2024’te 62,2 milyon turist ağırlayarak 60,5 milyar dolar gelir elde edildiğini aktaran Narin, Türkiye’nin gelen turist sayısında dünyada beşinci, turizm gelirlerinde yedinci sırada olduğunu kaydetti. OVP’de, turizm gelirlerinin 2025’te 64 milyar dolar, 2026’da 69 milyar dolar, 2027’de 74 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini aktaran Narin, bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Sektörel çeşitliliğin artırılması, yeni pazarların keşfedilmesi ve turizmin 12 aya yayılması büyük önem taşıyor. Akdeniz çanağında giderek artan ve Kızıldeniz’de yükselen rekabet ortamında konumumuzu güçlendirmek için üçüncü büyük turizm hamlesini başlatmanın zamanı geldi.”