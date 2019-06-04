Uzakdoğu’ya yazılım ihraç edecek
3 boyutlu tasarım yazılımları geliştiren White CAD, bir otomobilin kişiselleştirilebilmesi, koltuğun veya benzer bir ürünün konfigüre edilmesi gibi çözümler sunuyor. Şirket, Özlem Yeğit tarafından GOSB Teknopark’ta kuruldu.
Özellikle mutfak tasarım ve banyo tasarım çözümlerinin yurtdışında yaygınlaşması için çeşitli planları olduğunu söyleyen Yeğit, bu yıl 3 milyon TL ciro hedeflediklerini belirtiyor.
Seramik firmalarıyla birlikte Kareo yazılımını 20’ye yakın ülkeye ihraç ettiklerini de ifade ediyor.
Yeğit, şöyle konuşuyor: “Mevcut potansiyeli daha fazla değerlendirmek için 2017 yılında White CAD İspanya ofisini açtık. Aynı yıl Hindistan’a da ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.
Geliştirdiğimiz son mutfak tasarım yazılımının aldığı olumlu bildirimler sonrasında, Singapur, Malezya, Tayland, Tayvan, Yunanistan ve İsrail’de kullanımı için görüşmelerimiz sürüyor.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?