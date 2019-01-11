Yabancı harcamaları yüzde 30 artıracak
Türkiye’nin 2019’da iç piyasadan çok yurtdışı pazarlara yönelecek olması, fuarcılık sektörü açısından da önemli fırsatları gündeme getirmiş durumda.
Türkiye’nin önde gelen fuarcılık kuruluşlarından biri olan CNR Holding de 2019 planlarını bu strateji üzerine kurdu.
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, yabancı ziyaretçilerin seyahate 860 milyon dolar, konaklamaya 400 milyon dolar, yeme-içmeye 420 milyon dolar ve diğer harcamalara da 320 milyon dolar olmak üzere 2018 yılında Türkiye’de toplamda 2 milyar dolar para harcadığını kaydediyor.
Erem, “2019 yılında bu rakamları en az yüzde 30 oranında artırmayı planlıyoruz.
Ayrıca, Türkiye’nin ihracat ürünlerine uygun alıcıları belirlemek üzere bazı ülkelerde ‘Pazar İstihbarat Ofisleri’ni faaliyete geçiriyoruz.
Dünya genelinde 120 olan yetkili acente ve temsilciliklerimizin sayısını da 136’ya çıkaracağız” diye konuşuyor.
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