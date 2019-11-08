Yeni marka ile ihracatı katlayacak
Temelleri 2014 yılında atılan Granz Tekstil, İstanbul ve Bursa’da bulunan fabrikalarında atkı ve bere üretimi gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 50’lik kısmını ise ağırlıklı olarak İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre gibi ülkelere ihraç ediyor.
Şirket, bu yıl Kanada, İsveç, Norveç ve Danimarka’ya da ihracat yapacak. Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, 2020 yılında 3 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtiyor.
Yolcu, “Dünyanın birçok ülkesi, atkı, bere ve şal gibi kışlık ürünlerini Türk pazarından temin ediyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye bu konuda rakipsiz kalacak diyebiliriz. Çünkü ürünlerdeki yün kalitesi ve tasarım zenginliği diğer ülkeleri geride bırakıyor” diyor.
Şirket, kışlık ürün yelpazesine termal çamaşır, çorap ve lüx pijama gruplarını da eklemiş durumda. Yolcu, bu alanda yarattıkları markaları ‘Goodness’in etkisiyle ihracat adetlerini ikiye katlamayı hedeflediklerini söylüyor.
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