Sözleşmeli arıcılık modeliyle kovandan sofraya prensibiyle ürettikleri, inovatif ve katma değerli doğal karışımlar, tabletler, damlalar, sprey, shot ve şuruplar üreten BEE’O Propolis, yepyeni cilt bakım ürün serisini sundu.

Ekonomist Arşivinden /

Yedi yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 4 bin sözleşmeli üretici ve 450 bin arı kovanı ile devam ettiklerini ifade eden BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından arı ürünleri konusunda AR-GE merkezi olarak tanımlandıklarını söylüyor.

Yeni cilt bakımı serisi ürünlerini geliştirmek için eczacı, kozmetolog, gıda mühendisi, biyolog ve kimyagerlerden oluşan 15 kişilik bilimsel ekip ile iki yıl süren AR-GE projesi ve yatırımına 3 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirten Tanuğur, “Türkiye’de ilk kez propolis ve mineral çinko içeren patentli cilt bakım ürünlerimizi geliştirdik.

Güneş kremi çeşitleri, nemlendirici vücut losyonu ve bebek pişik kremini ilk olarak www.beeo.com.tr’de satışa sunduk. Önümüzdeki birkaç yılda ciromuzun yüzde 40’ını oluşturacak. Bu yılki ciro hedefimiz ise 100 milyon TL” diye anlatıyor.

Öte yandan TOBB’un ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirket’i listesine girmeyi başardıklarından da söz eden Tanuğur, pandemi döneminde tüketicilerin doğal ürünlere yöneldiğine ve kendi satışlarının da 4-5 kat arttığına değiniyor.