Birçok uluslararası şirkette üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra girişimciliğe soyunan Esen Tümer, İstanbul ve ABD merkezli iki teknoloji şirketi kurdu. İki şirketin 2023 yılında 70 milyon dolar ciroya ulaşmasını hedefleyen Tümer, “Yerli ve milli geliştirdiğimiz akıllı giyilebilir cihazların ve çözümlerin Türkiye’nin ihracatına 3 yılda 700 milyon dolarlık katma değer katacağını öngörüyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Dünyanın kendi alanlarında lider şirketlerinden Microsoft , Johnson & Johnson, Tyco, Philips ve son olarak Medtronic gibi yüksek teknoloji şirketlerinde 25 yıllık kurumsal hayat tecrübesi olan Esen Tümer; Türkiye, ABD, Hollanda, Fransa, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar , Arabistan gibi gibi geniş coğrafyaya sahip değişik ülkelerden sorumlu üst düzey yönetici olarak rol aldı. Yönettiği şirketlerin kümülatif cirosu 2.1 milyar doları buldu, pazar payları ve EBITA seviyeleri de pozitif ivme kazandı. Ancak Tümer kariyerine farklı bir yol çizmeyi tercih etti.

“Ömür ciddi oranda uzuyor, insanoğlu 100-120 yıl rahatlıkla yaşayabilir hale geliyor. Artık 2’inci kariyer değil hatta 3’üncü kariyer için dahi plan yapmamız gerekiyor. Kurumsal dönüşümden önce bireysel dönüşüm ve gelişim öne çıkıyor. Nitekim bende kendi verdiğim örneği bizzat yaşayarak radikal bir adım attım” diye Esen Tümer, Essential Evolutions isimli şirketini kurdu. İkinci olarak da InfiniTech şirketinin kurucu eş başkanı oldu. Tümer, COVID19 krizi bir çok sektörü olumsuz etkilerken doğru zamanlamada teknoloji firması kurarak başarılı bir çıkış yaptı.

İki şirketin 2023 yıl sonunda 70 milyon dolar ciroya ulaşacağını öngören Tümer’in, 5 yıl sonraki hedefi ise Türkiye’den teknoloji alanında çıkan ilk kadın Unicorn girişimci olmak.

İKİ ALAN ÖNE ÇIKIYOR *

Dünyada ‘Al Tech’ ve ‘Bioscience’ hızlı gelişen iki alan. Esen Tümer’in kurucu başkanı olduğu ve yüzde 100’ü kendisine ait olan şirketi Essential Evolutions’in ana faaliyet alanı AI -Tech yapay zeka. İstanbul ve New York’ta merkezleri olan ve içinde yedi ayrı iş kolu bulunan şirketin partnerlik yaptığı pek çok kurum ve kuruluş var.

Esen Tümer’in kurucu eş başkanı olduğu diğer şirket ise InfiniTech. Bioscience (biyobilim) alanında özellikle pandemi döneminde öne çıkan ciddi bir ihtiyaç ile bilim ve teknolojinin birleşmesinden ortaya çıkan AntiViral Smart Wearables’in öne çıktığını ifade eden Esen Tümer şunları anlatıyor:

“Yeditepe Üniversitesi’nde AR -GE’sinin yapıldığı iş ortaklarımız ile ÜR-GE’sini tamamladığımız çözümlerimizin uluslararası alanda büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Genetik , kimya ve tekstil mühendislerinden oluşan deneyimli ekibimiz ile şimdiden yaptığımız anlaşmalar ile kısa vadede güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. 7’den 70 milyon dolara doğru ivme kazanacağına ve ‘smart wearables’ yani akıllı giyilebilir cihazlar alanında yerli ve milli konseptiyle 3 yıl içinde Türkiye’nin ihracatında 700 milyon dolarlık katma değer katacağını öngörüyoruz.”

HEDEF ABD VE AB *

Pandeminin işlerini olumlu etkilediğini ve büyümelerine vesile olduğunu dile getiren Esen Tümer, “Şirketimizin büyüme planlarında öncelikle ABD ve Avrupa var. Pandeminin en etkin olduğu coğrafyalar önceliğimizde.

İkinci öncelliğimiz Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan ciddi talepler alıyoruz. Dünyada öne çıkan; Teknoloji, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve kadın girişimci konularını içerdiğimizden uluslararası alanda hızlı yol alabildik” diye anlatıyor.

Öte yandan genç bir şirket olmasında rağmen Essential Evolutions, çalışmalarıyla dikkat çekmeyi de başardı. Türkiye’den seçilen başarılı start up olarak APAC Entrepreneur tarafından “World Most Dynamic Entreprenurs to watch” ödülüne layık görüldü. Singapor’a davet edilen şirket, ocak ayında başarı hikayesi paylaşıp ödülünü alacak.