Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin (YKKD), 10 yıldır sürdürdüğü mentorluk programıyla karar mekanizmalarında kadınlara da yer açıyor.

Dernek kurulduğunda Türkiye’deki borsaya açık şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 11 iken bu rakam yüzde 17’ye geldi.

Hedef koltuk sayısında eşitliği bulmak, yani yüzde 50’lere ulaşmak. Bu hedef ne zaman gerçekleşir tahmin etmek güç olsa da bu konuda önemli adımlar atılmaya başlanması umut veriyor.

Türkiye’de yönetim kurullarında daha fazla kadının rol almasını sağlamak hedefiyle mentorluk programları hazırlayan ve geçen hafta bu programların beşincisini duyuran YKKD, yüksek ilgi gören mentorluk programıyla bu süreci daha da hızlandıracak.

Beşinci dönem mentorluk programı lansman gecesinde konuşan YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, geçen dönemin başlangıcından bu yana 82 mezunun toplam 155 yönetim kurulu koltuğuna oturduğunu aktardı.

İş dünyası liderlerinin yüksek katılımıyla gerçekleşen program tanıtımında Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Turkcell CEO’su Murat Erkan, Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı gibi isimler bu anlamlı davete katılarak desteklerini gösterdiler.

Liderlerin gündeminde ise bütçeler vardı. Sohbet ettiğimiz birçok iş insanı piyasalardaki oynaklık nedeniyle bütçe yapamamaktan şikayet ederken, yatırımlar konusunda da temkinli bir yıl olacağını ifade ettiler. Birçok iş insanı önceki senelerde yıllık yapılan bütçelerin, şimdilerde neredeyse haftalık yapıldığından dert yandı.