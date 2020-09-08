Dünyanın önde gelen denetleme şirketi Deloitte tarafından gerçekleştirilen Deloitte Teknoloji Fast Programı, dünyanın en iyi teknoloji şirketlerini büyüme oranlarına göre kıyaslıyor.

Euro kuru üzerinden büyüme oranlarının hesaplandığı 2019 programında Türkiye’den 21 şirket listeye girmeye hak kazanırken, yüzde 249 büyüme oranıyla obilet.com, seyahat sektöründe Türkiye’nin en iyi yazılım şirketi oldu.

Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından kurulan obilet. com, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA listesinde, seyahat sektöründeki diğer şirketleri geride bırakarak Türkiye’nin en büyük otobüs ve uçak bileti satış platformu oldu.

Yenilikçi uygulamalar sunmak üzere çalışmaya devam ettiklerini ve 2020 yılında da her alanda kendilerini geliştirmeye çalışırken aldıkları ödüllerle motive olduklarını söyleyen obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, şunları söylüyor: “2019’un dördüncü çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’dan aldığımız yatırımla büyümeye devam ediyoruz.

Ayda 16 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan platformumuzu, yatırımlarla geliştirmeye ve alanımızda fark yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”