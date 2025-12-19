Amasya'da keşfedildi: 2600 yıllık

Anadolu'da Neolitik dönemden itibaren ekmek yapımında tandır benzeri ünitelerin bulunduğuna işaret eden İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın karşısında hamur açmak yada buğday öğütmek için kullanılan tezgah taşıyla da karşılaşıldı. Bu keşifle aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve ünitelerinin ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor. 2 yıl önce de Pers dönemine ait saray mutfağında toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulmuştuk. Bu tencerede keşkek yapılmış. Muhtemelen keşkek de bu tandırlarda pişiriliyordu" şeklinde konuştu.