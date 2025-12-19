ARA
Amasya'da keşfedildi: 2600 yıllık

Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında 2 bin 600 yıllık tandır keşfedildi.


Kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, Pers dönemine ait pişirilmiş killi topraktan yapılmış tandırın, günümüzde kullanılan tandırlarla aynı görünümde olduğunu açıkladı.

19 yıldır süren kazıların bu yılki etabında buldukları tandıra ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş. Bu tandır bugünkü Anadolu'da kullanılan tandırlara birebir benziyor. Tek farkı 2 bin 600 yıllık olması" dedi.

Anadolu'da Neolitik dönemden itibaren ekmek yapımında tandır benzeri ünitelerin bulunduğuna işaret eden İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın karşısında hamur açmak yada buğday öğütmek için kullanılan tezgah taşıyla da karşılaşıldı. Bu keşifle aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve ünitelerinin ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor. 2 yıl önce de Pers dönemine ait saray mutfağında toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulmuştuk. Bu tencerede keşkek yapılmış. Muhtemelen keşkek de bu tandırlarda pişiriliyordu" şeklinde konuştu.
