Bakanlık duyurdu: Türkiye'ye geri dönüyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Arkeolojik eserlerin izini süren teknik ekiplerin çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve etkin hukuki takip mekanizmaları, Türkiye’nin kültürel mirasına ait eserlerin ülkeye dönüşünde önemli sonuçlar veriyor. Bu çabalar, Türkiye’nin kültürel mirası koruma alanında uluslararası ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.



Boubon imparator heykeli, Başmelek Mikail sütun başı ve diğer eserlerin Türkiye’ye dönmesi; Bakanlığın kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki kararlı yaklaşımının somut bir göstergesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye ait kültür varlıklarının izini dünya çapında sürmeye ve her bir eseri ait olduğu topraklarla yeniden buluşturmaya devam edecek.