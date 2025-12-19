BMAG The Ones 2025 oylaması başladı

Yıl boyunca yaratıcılığı, özgün bakış açıları ve kalıcı etki yaratan çalışmaları odağına alan BMAG The Ones 2025, yalnızca bir ödül programı olmanın ötesinde; çağdaş yaşamın nabzını tutan, farklı disiplinleri buluşturan ve ilham veren bir platform olarak konumlanıyor. Moda dünyasından kültür-sanata, teknolojiden gastronomiye uzanan geniş kategori yapısı, yılın öne çıkan isim ve markalarını aynı çatı altında topluyor.

Ödül sürecinin merkezinde okurlar var

Ödül sürecinin merkezinde ise okurlar yer alıyor. Tamamen okur oylarıyla şekillenen BMAG The Ones 2025, yıl boyunca hayatımıza dokunan, ilgi uyandıran ve fark yaratan isimlerin öne çıkmasını sağlıyor. Bu katılımcı yapı, ödül programını dinamik, etkileşimi yüksek ve güçlü bir referans noktası haline getiriyor.

2025 yılı boyunca dikkat çeken yaratıcı projeler, vizyoner çalışmalar ve toplumsal etki yaratan hikâyeler; okurların değerlendirmesiyle öne çıkarken, BMAG The Ones 2025 aynı zamanda yaşam, trend ve ilgi alanlarının da bir yansımasını sunuyor.

Yılın öne çıkan isim ve markalarının belirlendiği “The Ones” anketine buradan katılabilirsiniz.