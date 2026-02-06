FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerek 123,9 puan oldu. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 geriledi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Güneydoğu Asya'daki mevsimsel üretim yavaşlaması ve biyoyakıt talebiyle yüzde 2,1 yükseldi. Tahıl Fiyat Endeksi, pirinç fiyatlarındaki yüzde 1,8’lik artışa rağmen buğday ve mısırdaki arz bolluğu sayesinde yüzde 0,2 ile sınırlı bir artış gösterdi.

Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan'daki üretim toparlanması ve Tayland'daki olumlu beklentilerle yüzde 1,0 geriledi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, peynir ve tereyağındaki arz bolluğu nedeniyle aralık ayına göre yüzde 5,0 azaldı. FAO Et Fiyat Endeksi de küresel talepteki durgunluk ve domuz eti arzındaki artışla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Tahıl üretiminde yukarı yönlü revize

FAO küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Buna göre, 2025 yılı küresel tahıl üretim tahmini 3 milyar 23 milyon ton olarak yukarı yönlü revize edildi. Raporda, Arjantin, Kanada ve Avrupa Birliği'ndeki buğday veriminin yanı sıra Çin ve ABD'deki mısır ekim alanlarındaki artışın bu yükselişte etkili olduğu belirtildi. FAO, dünya genelinde stok-kullanım oranının yüzde 31,8’e ulaşarak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkacağını da öngördü.