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'2025 İstanbul turizminde dengeli bir yıl olacak'

Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Utkan Gülaçtı, 2025’in dengeli bir yıl olduğunu büyümenin yarısının fiyattan, diğer yarısının doluluktan geleceğini söylüyor.

28 Şubat 2025 | 09:31
'2025 İstanbul turizminde dengeli bir yıl olacak'

Bölgemizdeki savaşlar, değerli TL’nin yarattığı fiyat rekabeti, artan maliyetler gibi sebeplerden turizm sektörü keyifsiz bir süreçten geçiyor. Ancak son dönemde yükselişe geçen kurlar nedeniyle turizmde umut ışığı belirmeye başladı. 2025’te fiyat ve dolulukta 2024’e göre artışta olduklarını belirten Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Utkan Gülaçtı, 2025’in dengeli bir yıl olduğunu büyümenin yarısının fiyattan, diğer yarısının doluluktan geleceğini söylüyor. 

Dünyanın en merak edilen kentlerinden biri olan İstanbul’un lüks otellerinden biri olan Swissotel, konumu ve uluslararası standartları ile yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. 

Lüks restoranlarının yanı sıra Boğaz’a nazır konumu ile Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere Asya ülkelerinin önde gelen ailelerinin düğünlerine de ev sahipliği yapıyor. Otelin bu özelliği ile İstanbul’un ve Türkiye’nin tanıtım elçilerinden biri olduğunu, İstanbul turizminin nabzını tuttuğunu söylemek hiç de abartı olmaz. 

Otelin yakın dönemde devreye aldığı çatı katında panaromik İstanbul manzarasına hakim 16Roof restoranında bir araya geldiğimiz otel yönetiminden aldığımız haberler de oldukça sevindirici. Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Utkan Gülaçtı, 2025’te fiyat ve dolulukta 2024’e göre artış yaşadıklarını söyledi. Gülaçtı, “2024’ü 2023’ün üzerinde geçirdik. 2025’i 2024’ün üzerinde geçirmeyi hedefliyoruz. 2025 dengeli bir yıl; büyümenin yarısı fiyattan diğer yarısı doluluktan gelecek. Geçen yılı yüzde 80 dolulukla kapatmıştık bu yıl yüzde 80’in biraz üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Genel gelirlerde 2025’i yüzde 4 olan Euro enflasyonunun üzerinde yani yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme ile kapatırız” dedi. 

RUSLAR İLK ÜÇTE

Swissotel’de toplam 566 oda, 63 oda rezidans var. Rezidanslarda Uzakdoğulu, Avrupalı Expatlar, diplomatlar ve yerli-yabancı turistler kalıyor. Swissotel’in gelirlerinin büyük bir kısmı Boğaz manzarasına hakim ve dünya mutfağının lezzetlerinin sunulduğu yaklaşık 9 restoranından geliyor. 

Oda kalışta yüzde 15-20 yerli, yüzde 80 yabancı turist karmasına sahip olduklarını belirten Utkan Gülaçtı, “Otelimizde 8-9 restoranımız olduğu için sadece otel demek mümkün değil. Madus, Şale gibi restoranlarımızın gücü çok büyük. Ayrıca Güney Asyalılardan, Hintli, Pakistanlı düğünlerine ev sahipliği yapıyoruz. Cirodaki payı yüzde 25 ile 40 arasında.

Avrupa, Ortadoğu, Rus, Azeriler başta olmak üzere 8 millet ağırlıyoruz. Pandemi öncesi döneme göre Ortadoğu ağırlığı azaldı ABD ağırlığı arttı. Ortadoğulu turist Avrupa, Mısır, Yunanistan’a. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa’ya gidemeyen Ruslar İstanbul’u keşfederken hala İstanbul turizminde ilk üçteler” diye konuştu.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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