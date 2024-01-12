Turizmde hedefler EMITT ile daha yukarılara taşınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 6-9 Şubat tarihleri arasında turizm profesyonelleri ile tatil tüketicilerini 27. kez ağırlayacak. Fuar, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. ICA Events Fuar Direktörü Hacer Aydın ile 27.EMITT Turizm Fuarı’nı ve turizmde hedefleri konuştuk.

EMITT Fuarı'na geçtiğimiz yıl katılım nasıldı? Bu yılki hedefleriniz neler?

Geçtiğimiz yıl 26.sı gerçekleşen EMITT Turizm Fuarı’nda 95 ülkeden 28 bin 815 ziyaretçi ve 600’e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “Davetli Tur Operatörü” programında Fransa, Tunus, Kanada, Bulgaristan, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Singapur ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 42 ülkeden gelen 150’yi aşkın davetli tur operatörü fuarda yer aldı. Bu yıl Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere 50 ülkeden 300’den fazla satın almacı ve Venezuela, Bosna Hersek, Türkiye, İran, Brezilya, Almanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Özbekistan, Sırbistan, Seyşeller, Mısır gibi birçok ülkeden yabancı katılımcı firmayı ağırlayacağız. Ülkeler, kuracakları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini ve yemeklerini tanıtarak katılımcı ve ziyaretçilerimize renkli bir fuar deneyimi yaşatacak. Ülkemizi hem ulusal hem uluslararası arenada 27. kez temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz

27.EMITT Fuarı'nda paneller ve oturumlar neleri içerecek?

Bu yılki fuar programımızın ilk gününü Türkiye'de ve Dünya’da 2023 Turizm Raporu, 2024 Turizm Öngörüleri ve yeni trendler konulu paneller ile başlatacak; her yıl olduğu gibi sektör liderlerinin katılacağı başkanlar oturumuyla tamamlayacağız. Fuarın ikinci gününde sağlık turizmi politikaları, teşvik uygulamaları ve yerel mükemmellikten küresel etkiye uzanan bir panel ile sektör profesyonellerini bir araya getireceğiz. Üçüncü gün, gezginlere öneriler ve sürdürülebilirlik konularındaki paneller katılımcılara farklı bir bakış açısı sunarken, sektöre yön veren teknolojik gelişmeler de bu kapsamda ele alınan konular arasında olacak. Etkinliğin kapanış gününde ise tanıtım odaklı konuşmaların yanı sıra, spor, gastronomi ve sinemada başarı hikayelerine yer vereceğiz. Dijital teknolojiler ve sürdürülebilir turizm gibi sektörün öncelikli konularına odaklanan fuarımızda bu yıl Türkiye'nin turizm gücünü birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl hangi yeni pazarlara odaklanmayı planlıyorsunuz ve bu pazarlarda neleri öncelikli olarak değerlendireceksiniz?

2024 hedeflerimizde turizmi çeşitlendirmek, alternatif turizm ürünlerini tanıtmak ve bu sayede turizmi yılın 12 ayında tüm ülkeye yaymak bulunuyor. Özellikle dünya genelinde yükselen pazarlara ve Amerika ile Uzak Doğu gibi uzak pazarlardaki ülkelerin üst gelir grubuna odaklanarak turizmi genişletmeyi planlıyoruz. Yerli turizm sezonunun 12 aya yayılmasının, sektörde karlılık ve rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 2024 yılında 59.6 milyar dolar gelir, 62.8 milyon turist ve kişi başına 950 dolar gelir hedefleniyor. Yeni pazarlar arasında Çin, ABD, Güney Amerika, İskandinavya, Körfez Ülkeleri ve Uzak Doğu öne çıkıyor. Bu nedenle bu yıl EMITT fuarı ile bu ülkelerle olan ilişkileri güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlayarak katılımcılara yeni iş birliği fırsatları ve programlar sunmaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin turistik cazibesini artırmak, ulusal ve uluslararası arenada temsil etmek adına EMITT Fuarı'nın önemi nedir?

27 yıllık turizm sektörü deneyimi ve gerçekleştirdiğimiz araştırma ve çalışmalarla edindiğimiz bilgi birikimini, ziyaretçileriyle buluşturan etkileyici etkinlik programımızla, Emitt 2024’te yeniden sektöre katkı sağlamaya hazırlanıyoruz. Sunduğumuz iş birliği fırsatları ile geçtiğimiz yıl 500 milyon Euro'nun üzerinde iş hacmi sağladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke ekonomisine sunduğumuz katma değeri artırmayı hedefliyoruz. Türk turizminin daha da büyümesine ve çeşitlenmesine katkı sağlayan bu organizasyon sayesinde her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini daha görünür hale getiriyoruz. 27.EMITT fuarında turizm kurulları, kamu kurumları, seyahat acenteleri, gastronomi turizmi, bilişim ve yazılım hizmetleri, konaklama turizmi, destek hizmetleri ve ekipmanları, organizasyon hizmetleri, özelleşmiş turizm branşları, turistik eğlence hizmetleri, ulaştırma, sağlık turizmi, tur operatörleri gibi pek çok alanda faaliyet gösteren katılımcılar yer alıyor.

EMITT Fuarı katılımcılarına ve ziyaretçilerine ne gibi iş birliği fırsatları ve networking imkanları sunuyor?

EMITT Fuarı’nda geçtiğimiz yıl Turizm sektörüne yönelik 2023 yılı ve sonrası için öngörülerimizi paylaşarak, çözüm önerileri üzerinde durduk. 95 ülkeden toplam 28 bin 815 ziyaretçi, 600’e yakın katılımcı ve 5 uluslararası Influencera ev sahipliği yaptık. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp daha verimli görüşmeler yapılabilmesi için geliştirilen B2B randevu sistemi ile tüm katılımcılarımız 42 ülkeden 150’yi aşkın davetli tur operatörüyle önceden randevulaşarak görüşme imkanına sahip oldu. ICA Connect uygulaması sayesinde toplamda +6000 toplantı kaydedildi. Bu yıl da ICA Connect B2B randevu sistemi uygulaması üzerinden, tüm katılımcılar, satın almacılar ve ziyaretçiler, hızlı ve etkili bir şekilde networking yapabilecekler, doğru müşterilerle ve tedarikçilerle bağlantı kurabilecekler ve etkinlik alanında ağlarını genişletebilecekler. Bu yıl 50 ülkeden 300’ün üzerinde tur operatörü ağırlamayı hedefliyoruz.

Sağlık turizmi ve spor turizmi alanlarına yönelik devlet destekleri neler? Bu desteklerin sektöre etkilerini öngörüyor musunuz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılı beklentileri 59,6 milyar dolar gelir, 62,8 milyon turist ve kişi başına 950 dolar gelir olarak belirlendi. Bizim bu yılki yol haritamızda, turizm çeşitlendirilerek 12 aya yayılacak ve tüm ülkeye yayılması amacıyla da alternatif turizm ürünlerinin tanıtım çalışmaları yapılacak. Aynı zamanda bu yıl, Ticaret Bakanlığı, EMITT’ e katılım sağlayan sağlık turizmi aracı kuruluşları, sağlık kuruluşları ve spor turizmi konaklama tesislerine %60'a varan devlet desteği sunarak, yerli katılımcıların uluslararası platformda yüzlerce katılımcı ve ziyaretçi ile bir araya gelmesini teşvik ediyor. Bakanlığımız tarafından sağlanan bu destek, sağlık ve spor turizmi alanındaki gelişmeleri teşvik etme ve sektördeki paydaşları bir araya getirme misyonumuzda bir katalizör görevi görecek. Sağlık turizmi aracı kuruluşları, sağlık kuruluşları, spor turizmi konaklama tesisleri için sağlanan devlet desteği, katılımcıları uluslararası arenada daha görünür kılarken, Türkiye'nin sağlık ve spor turizmi alanındaki potansiyelini dünya genelinde daha etkin bir şekilde tanıtmamıza da olanak sağlayacak.

İç turizmin 12 aya yayılmasının sektöre etkilerini değerlendirebilir misiniz?

İç turizm, sezonun 12 aya yayılmasına büyük katkı sağlayacak. Bu da sektörün her ayda hareketlenmesini beraberinde getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılında pazar çeşitliliğine ağırlık verecek. Bu çerçevede öncelikle mevcut stratejik pazarlar olan Birleşik Krallık, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetlere daha yoğun pazarlama faaliyetleri düzenlenecek. Bunun yanı sıra Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlardaki ülkelerin öncelikle üst gelir grubuna yönelik olarak çalışmalar yürütmeyi de planlıyoruz.

