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10 start up’a destek verecek

HSBC Türkiye tarafından hayata geçirilen ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’na katılmaya hak kazanan start up’lar belirlendi. ‘İklim Eylemi’ne yönelik çalışmalar yapan 10 start up, altı aylık hızlandırma programına dahil olacak.

15 Mart 2025 | 00:36
10 start up’a destek verecek

HSBC Türkiye’nin ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’na 2025 yılı için seçilen start up’lar belli oldu. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Tenity iş birliğiyle yürütülen programa katılmaya hak kazanan 10 start up’a, altı ay süresince 50 saatlik eğitim ve workshop desteğinin yanı sıra mentörlük desteği de sağlanacak. Start up’lar, programdan mezun olduklarında İşletme-Pazarlama-Büyüme başlıklı üç ana modül altında çok kapsamlı bir eğitimden geçmiş olacaklar.

Ekonomist’in 2 - 15 Mart 2025 tarihli sayısından

İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çözümler geliştiren start up’lara verdikleri desteği sürdürdüklerini belirten HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, programın dördüncü dönemini gerçekleştirdiklerini söylüyor.

EĞİTİM VE MENTÖRLÜK

2020’den bu yana, Sürdürülebillir Büyüme Programı’na 430 başvuru aldıklarını ve 31 girişimin büyüme ve gelişim yolculuklarına destek olduklarını anlatan Temoçin, 300 saatten fazla mentörlük ve 200 saatten fazla eğitim/workshop sunduklarını sözlerine ekliyor. Temoçin, “Bu yıl da aldığımız 80 başvuru arasından seçim sürecini başarıyla tamamlayan 10 girişim ile programımızı başlatıyoruz. Çeşitli eğitim ve mentörlük modüllerinden oluşan bu programın onların büyümesine ve etki alanlarının genişlemesine büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” diyor.

WWF-Türkiye İklim Enerji Programı Müdürü Tanyeli Behiç Sabuncu ise start up ekosisteminin dinamik yapısının yenilikçi çözümlerin gelişimi için fırsat sunduğunu ifade ediyor. WWF-Türkiye’nin etki odaklı girişimcilerle iş birliği yaparak sürdürülebilir iş modellerini desteklediğini belirten Sabuncu, bu programın girişimcilik ekosistemine sürdürülebilir iş modelleri kazandırdığını kaydediyor.

Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, “Sürdürülebilir Büyüme Programı, yalnızca iş fikirlerini büyütmek için değil, aynı zamanda anlamlı bir değişim yaratmak için var. Bu topluluk, birbirinden öğrenerek güçleniyor ve yarının sürdürülebilir çözümlerini bugünden inşa ediyor” diye konuşuyor.

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14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
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