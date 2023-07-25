12 aylık cari açık 60 milyar dolar

Türkiye ekonomisi dış ticaret açığı, bütçe açığı ve cari açık vermeye devam ederek, 'üçlü açık' riskini yaşamaya devam ediyor. TCMB verilerine göre, cari işlemler hesabı mayıs ayında 7,9 milyar dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari açık 1,3 milyar dolar olurken, yılın ilk beş aylık dönemindeki açık 37,7 milyar dolara, son 12 aylık cari açık ise 60 milyar dolara ulaştı. Bu arada, mayıs ayında 7,9 milyar dolarlık açığa ilave olarak 1,4 milyar doları portföy ve 7,4 milyar doları da net-hata noksan kaleminden olmak üzere 8,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Bu kalemlerin toplamından oluşan 16,7 milyar dolarlık finansman ihtiyacının tamamı ise resmi rezervlerden karşılandı. Bu rakamla birlikte yılın ilk beş ayında cari açığın finansmanından dolayı TCMB rezervlerinde oluşan kayıp 39 milyar dolara yükseldi.

Bununla birlikte, ocak-mayıs döneminde toplam sermaye girişi 12,8 milyar dolar olurken, bunun 12,4 milyar doları TCMB swap ve mevduat anlaşmalarından kaynaklandı.

Ödemeler dengesi tanımlı mal ihracatının geçen yıla göre yüzde 12,45, ithalatın ise yüzde 14,45 artması

dış ticaret açığının yavaşlaşa da artmasına neden oldu. Enerji fiyatlarındaki düşüşle enerji ithalatı gerilese de altın ithalatının artmaya devam etmesi dikkat çekti.

Bu veriler ışığında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı geçen yıl mayıstaki 8,8 milyar dolardan bu yıl mayısta 10,5 milyar dolara çıktı. Hizmet gelirleri yavaşlayarak da olsa mayısta artışını sürdürdü ancak hizmet giderlerinde artış daha hızlı oldu.

Geçen yıl mayısa göre net taşımacılık gelirlerinde yüzde 0,1 geriledi, net seyahat gelirlerinde yüzde 1,9'luk sınırlı bir artış yaşandı.

Ancak, fikri mülkiyet hakları ve telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri gibi kalemlerdeki bozulma yüzünden toplam hizmet gelirlerinde yüzde 2,2 gerileme oldu. 861 milyon dolar olan geçen yıl mayıstaki birincil gelir hesabından çıkış 2023'ün aynı ayında 1,3 milyar dolara ulaştı.

BÜTÇEDE TARİHİ AÇIK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi haziranda 219,6 milyar TL açık vererek rekor kırdı.

