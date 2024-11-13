130 yıllık ünlü marka Türkiye'ye geri döndü

Fransız merkezli televizyon üreticisi Thomson, dağıtımda Arena ve üretimde Ensmart ortaklığıyla Türkiye pazarına girdi. Ensmart’la birlikte 20 milyon dolarlık yatırım yaparak televizyon üretim tesisi kuran şirket, Türkiye’den çevre ülkelere ihracat hedefi koydu.

Thomson televizyonlarının üreticisi Ensmart Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Atasoy, markanın Türkiye pazarında yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak için yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti. Thomson için 20 milyon dolarlık bir yatırımla tesis kurduklarını söyleyen Atasoy, yıllık 300 bin adetlik üretim hedefleri olduğunu söyledi.

İHRACAT PLANI

Ensmart'ın üretim gücüne de vurgu yapan Thomson TV Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, “Bu işbirliği sadece teknoloji sektörüne değil, yerli üretim ve istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Hedefimiz, Türkiye'de hem üretim hem de satış alanında uzun vadeli başarılara imza atmak” dedi. Marka, orta vadede Türkiye üzerinden ihracat yapmayı hedefliyor.

Thomson'un Türkiye pazarına girişinin teknoloji sektörü için bir dönüm noktası olduğunu belirten Arena Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, "130 yıllık köklü bir marka ile bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüketicilerimiz kaliteden ödün vermeyen, yenilikçi teknolojilere sahip ürünler arıyor. Marka, yenilikçi teknolojileri ve yüksek kalite standartlarıyla tüketicilerin beklentilerini mükemmel bir şekilde karşılayacak” dedi.

130 yıl önce kurulan ve 30 ülkede faaliyet gösteren Thomson 2005 yılında Mos Elektronik’le Türkiye pazarına girmişti. Ancak marka bir süre sonra değişen koşullar nedeniyle Türkiye pazarından çekilmişti.

YENİ ÜRÜNLER GELECEK

Thomson'un Türkiye’deki ürün serisi, Avrupa'da tasarlanan ve Türkiye'de üretilen geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu ürünler arasında 24 inçten 100 inçe kadar olan HD, FHD, 4K UHD, QLED ve OLED Google TV'lerin yanı sıra gelişmiş yayın cihazları da yer alıyor. Thomson’un önümüzdeki yıl ise MiniLED TV'ler, iş ve oyun monitörleri, akıllı projektörler ve daha fazlasını içerecek şekilde ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor.

