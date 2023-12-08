20’nci ofisini Dubai’de açtı

Sunduğu vergi avantajları, yüksek getiri potansiyeli, regülasyon tarafında yabancılara sunulan kolaylıklar gibi nedenlerden dolayı Dubai son yıllarda gayrimenkul yatırımcıları için cazibe merkezi haline geldi. Bölgedeki en önemli iş merkezlerinden biri olması, istikrarlı ekonomisi, modern alt yapısı ve dünya standartlarında yaşam koşulları ile Dubai özellikle iş kurmak için yeni nesil finans ekosisteminin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Türkiye’den dünyaya açılan gayrimenkul aracılık şirketi TEKCE de 20’nci ofisini Dubai’de açarak global arenada büyümeye devam ediyor. Türkiye, İspanya, Kıbrıs, İsveç’teki 19 ofisiyle bu coğrafyalarda gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlere sunduğu hizmetlerle öne çıkan şirket, hizmetlerini şimdi de gayrimenkul yatırımcılarının gözde lokasyonlarından Dubai’ye taşıyor.

ALANINDA İLK TÜRK ŞİRKETİ

Dünya genelinde gayrimenkul sektöründe etkileyici bir konuma sahip olan Dubai’yi global pazardaki yatırımcıya daha etkili anlatmak adına bölgedeki ilk ofisini açan TEKCE, İspanya, Kıbrıs, İsveç’te kazandığı tecrübelerle bölgedeki pazara değer katmak istiyor. Dubai’deki gayrimenkulleri tüm dünyadan seçkin bir yatırımcı kitlesi ile buluşturmak için yola çıkan şirket, bu iş için Rusya pazarının en önemli gayrimenkul aracılık şirketlerinden Rest Property ortaklığıyla Tufan & TEKCE olarak bölgede yerini aldı. İspanya ve İsveç’te ofis kurarak bu ülkelerdeki ilk Türk gayrimenkul aracılık şirketi olan TEKCE yeni ofisi ile başta Dubai ve Körfez bölgesi olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımcıya, Dubai’de gayrimenkul satarak bölgenin tüm dünyada yükselen yaşam tarzı ile buluşturmayı hedefliyor.

YENİ ÜLKELERE AÇILACAK

TEKCE Kurucusu Bayram Tekçe, “Türkiye, İspanya, Kıbrıs, İsveç ardından şimdi de sıra olmak üzere dünyanın dört bir yanından Dubai’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz. TEKCE’nin Türkiye’den çıkan global bir gayrimenkul markası olmasının altında yatan en önemli değer, ortak akılla birlik ve beraberlik içinde hareket etmek. Sektörde ayrıştığımız bir diğer nokta ise bireysel ve kurumsal yatırımcılara emlak alımı öncesinden başlayarak tüm süreçlerde uçtan uca destek vermemiz. Bu vizyon ve anlayış dahilinde global açılımımız Avrupa ve ABD’deki yeni ülke ofislerimiz ile sürecek” dedi.

TEKCE, ofislerinden sunduğu hizmetlerin yanı sıra, online emlak alım satımına imkan veren PropTech (Gayrimenkul teknolojileri) uygulamaları ile dünyanın her yerinden gayrimenkul yatırımcısına ulaşıyor. TEKCE, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen ve yeni bir yaşam tarzı arayışında olan bireylere tüm mülk edinme aşamalarında dijital platformlar üzerinden keşif turları, hukuki danışmanlık, FinTech araçları ile yatırım olanağı gibi uçtan uca hizmet sağlıyor. Şirket ayrıca, yabancı yatırımcıların bir ülkeden farklı bir ülkeye taşınmasının beraberinde getirdiği tüm aşamaları tek bir temsilci ile yürütmelerini sağlıyor.