200 milyon dolar yatırımla 1200 kişiye iş yaratacak

Fethiye’de 1948 yılında kumaş ticareti ile iş hayatına adım atan Özyer ailesinin 2010 yılında kurduğu Melden Group bugün turizm, enerji, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Liberty Otelleri’nin ortaklarından olan grup, yeni otel markaları XO Collection’ın Fethiye’de yer alan ilk oteli XO Cape Arnna’yı 200 milyon dolar yatırımla 15 Nisan’da açmaya hazırlanıyor.

Ekonomist’in 2 - 15 Mart 2025 tarihli sayısından

Yılda 25-30 bin misafir ağırlamayı hedeflediklerini belirten Melden Group Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Özyer, “Otelimiz tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, doğrudan bin 200 kişiye istihdam imkanı sunacağız” diyor.

35 YILDIR TURİZM SEKTÖRÜNDE

Fethiye Hisarönü bölgesinde Asena Village isimli otel ile 1991 yılında turizm sektörüne giriş yapan grup, 2005 yılında ise Antalya’da Liberty Hotel Lara, Sarıgerme’de ise Tropical ve Suntopia Palace isimli üç yeni 5 yıldızlı oteli faaliyete geçirdi. Grubun ilk yurt dışı turizm yatırımı ise 2021 yılında Matild Palace the Luxury Collection Hotel adıyla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de açıldı. XO Collection markasıyla ilk kez tamamı kendilerine ait ilk otelleri olacak olan XO Cape Annra ile Akdeniz turizmine yeni bir soluk getirmek istediklerini vurgulayan Metehan Özyer, “Bu proje, sadece bir işletme olmanın ötesinde yerel istihdamı destekleyen ve bölge ekonomisine de değer katacak önemli bir adım olacak” diye konuşuyor.

“TÜRK RİVİERASI’NDA YENİ DÖNEM”

“New Era On The Turkish Riviera” (Türk Rivierası’nda Yeni Dönem) mottosuyla Türkiye’de lüks tatil turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Özyer, “Otelimiz Ege ve Likya medeniyetlerinin kesiştiği noktada, Fethiye’nin dünyaca ünlü Çalış bölgesinde 100 bin metrekare alan üzerinde yer alıyor ve içerisinde manzaralı 530 oda, swim-up süitler, 15’i A la Carte olmak üzere 17 farklı restoran ve 18 bar, 800 metrelik sahilde yer alan üç ayrı plaj ve toplam 37 havuz bulunuyor” şeklinde konuşuyor. XO Collection ve Liberty Hotels & Resorts markalarıyla turizmde büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Metehan Özyer, şunları anlatıyor: “Farklı segmentlere hitap eden otellerimiz ve resortlarımızla, doğru lokasyonları bulduğumuzda genişlemeyi hedefliyoruz. Kültürel mirasımızı yaşatmak ve sürdürülebilir projeler geliştirmek ise yakın gelecekteki öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. Uluslararası destinasyonlarla ilgili görüşmelerimiz de hızla ilerliyor ve bu projeleri şekillendirerek globaldeki izimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”