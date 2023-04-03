2022’de işsiz sayısı 337 bin azalmış

Türkiye ekonomisinin istikrarlı seyreden belki de tek makro ekonomik verisi iş gücü piyasasına ilişkin verilerden oluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İş gücü İstatistikleri 2022 verilerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu.

Böylelikle Türkiye'de işsizlik oranı da 2022'de bir önceki yıla göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti. 2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.

GENÇ İŞSİZLİK DE AZALDI

TÜİK'in verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2022'de bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak hesaplandı. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye, istihdam oranı da 2,3 puan artışla yüzde 47,5'e çıktı.

öz konusu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak belirlendi. İş gücü, geçen yıl 34 milyon 334 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 53,1 oldu.

İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,4, kadınlarda ise yüzde 35,1 olarak kayıtlara geçti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022'de bir önceki yıla göre 3,1 puan azalarak yüzde 21,3'e geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.



