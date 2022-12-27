2023 için net tablo çizmek kolay değil

İhracatçılar, talep daralmasına bağlı sipariş kayıpları ve parite etkisiyle 2022’nin son aylarına kan kaybederek girdi.

250 milyar dolarlık hedeften de şaşmadı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “2023 performansında küresel pazarlardaki yavaşlamanın boyutu da belirleyici” diyor.

2022 yılına güçlü giren ihracatçılar, yılın son aylarında ise resesyon ve talep daralmasına bağlı sipariş kayıpları ve parite etkisiyle kan kaybetmeye başladı.

İhracatçıların 11 ayda parite kaynaklı kaybı 13 milyar dolara yaklaştı. Olumsuz tabloya rağmen hedeflendiği gibi yılı 250 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmaya hazırlandıklarını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2023 yılında ise belirsizliğin hakim olduğuna dikkat çekiyor.

2022 yılını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların 2023 stratejilerini ve hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.