Müşteriye sinirlenince tesadüfen buldu, ünü dünyaya yayıldı

Peki, bugün ünü tüm dünyada bilinen patates cipsi ilk nasıl ortaya çıktı? İşte en çok kabul öyküsü...
1 PATATES CİPSİ NASIL BULUNDU?
1824 yılında New York, Saratoga Lake'te George Speck adıyla doğan George Crum, Afro-Amerikan bir babanın ve Huron kabilesinden Kızılderili bir annenin oğluydu. Babasının jokeylik kariyerinde kullandığı "Crum" soyadını mesleki olarak benimsedi. Mutfağa yeteneği vardı.
1853 yazında Moon Lake Lodge tatil köyünde şef olarak çalışıyordu. O dönem restoranın gözdesi kızarmış patateslerdi. Bir gün bir müşteri geldi. Patatesi kızartmalarını bir türlü beğenmiyordu. Britannica'ya göre müşteri, patates dilimlerini, çok kalın olduğunu söyleyerek geri gönderdi. Crum, patatesi daha ince dilimler halinde kesti, ancak müşteri yine de tatmin olmamıştı.
2 SİNİRLENMİŞTİ
Sonunda şef Crum, inat edip patatesleri olabilecek en ince şekilde dilimledi. Yağda kızarttı ve tuzladı. Patatesler öyle ince dilimler haline gelmişti ki çatalla yenemezdi. Bazı rivayetlere göre aslında müşterinin beğenmeyeceğini düşünerek biraz da alaycı şekilde hazırlamıştı.
3 BEKLENMEDİK BİR ŞEY OLDU
Ancak beklenmedik bir şey oldu. Müşteri bu yeni lezzete bayılmıştı. Bir süre sonra başka müşteriler de cips isteyecekti. Kısa süre sonra Crum'ın "Saratoga Cipsleri" restoranın en popüler lezzetlerinden biri haline geldi.
4 PATENTİNİ ALMADI
Crum, 1860 yılında kendi restoranı "Crumbs House"u açtı ve burada üst düzey müşterilere hizmet verdi. Restoranda her masaya patates cipsi sepeti bırakılıyordu. Ancak Crum, patates cipslerinin patentini hiçbir zaman almadı.
5 GİRİŞİMCİLER DEVREYE GİRDİ
Yine Britannica'ya göre 1800'lerin sonlarında William Tappenden gibi girişimciler marketlere patates cipsi üretmek için harekete geçti. Tappenden önce evinde sonra evinin arkasına kurduğu mini fabrikada üretime girişti. Kısa süre sonra başka girişimciler de devreye girecekti. Cipsler ilk başta marketlerde bir tür fıçılar içinde satılıyordu.
1926'da ise bir diğer girişimci Laura Scudder, patates cipslerini yağlı kağıt torbalara koyma fikrini ortaya attı ve "cips poşeti" kavramı doğdu. 1932'de Herman Lay, Nashville, Tennessee'de Lay's'i kurdu. Şirketi, markalı cipslerini Amerika Birleşik Devletleri genelinde başarıyla pazarlayan ilk şirket oldu.