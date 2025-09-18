Müşteriye sinirlenince tesadüfen buldu, ünü dünyaya yayıldı

Yine Britannica'ya göre 1800'lerin sonlarında William Tappenden gibi girişimciler marketlere patates cipsi üretmek için harekete geçti. Tappenden önce evinde sonra evinin arkasına kurduğu mini fabrikada üretime girişti. Kısa süre sonra başka girişimciler de devreye girecekti. Cipsler ilk başta marketlerde bir tür fıçılar içinde satılıyordu.

1926'da ise bir diğer girişimci Laura Scudder, patates cipslerini yağlı kağıt torbalara koyma fikrini ortaya attı ve "cips poşeti" kavramı doğdu. 1932'de Herman Lay, Nashville, Tennessee'de Lay's'i kurdu. Şirketi, markalı cipslerini Amerika Birleşik Devletleri genelinde başarıyla pazarlayan ilk şirket oldu.