2023 sonuna kadar 10 ülkeye girecek

Seri A yatırım turuna hazırlanan elektrikli scooter kiralama platformu Binbin, 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyor. Son iki yılda Türkiye dışında üç ülkeye giriş yaptıklarını belirten Binbin CEO'su Kadir Abdik, "2023 yıl sonuna kadar yurtdışında 10 yeni ülkede olmayı hedefliyoruz" diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



Giderek kalabalıklaşan şehirler ve artan trafik sorunu tüm dünyada elektrikli scooter, bisiklet ve mopet gibi ürünleri kapsayan mikromobilite pazarının büyümesini sağlıyor. McKinsey'nin raporuna göre, 2020 yılında 44 milyar dolar hacme ulaşan mikromobilite pazarının 2030 yılında dünya genelinde 300 - 500 milyar dolarlık büyüklüğe çıkması bekleniyor.

Türkiye'de ise pazarın 20 - 30 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplanıyor. 2030 yılında Türkiye'de yapılan ulaşım harcamalarının yüzde 30'unun mikromobilite özelinde olması bekleniyor.

Bu büyüme potansiyeli Türkiye'de mikromobilite pazarındaki rekabeti kızıştırmış durumda. Pazarın en hızlı büyüyen iş modeli sık sık tartışmalara neden olsa da paylaşımlı e-scooter oldu.

Bu pazarda faaliyet gösteren oyuncu sayısı hızla artıyor. Türkiye genelinde alınan toplam yetkili scooter adedi 93 bin 221'e ulaşmış durumda. İstanbul genelinde ise alınan toplam yetkili scooter adedi 36 bin 016.



YURTDIŞINA AÇILDI

Akıllı şehir teknolojileri ve mikro-mobilite alanında hizmet veren Binbin, 2019 yılında üniversite kam püslerinde başladığı operasyonlarını 2020 yılı itibarıyla şehirlere taşıyarak pazarın önemli oyuncularından biri haline geldi.

Binbin, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı büyümesiyle öne çıkıyor. Bulgaristan ile başladığı yurtdışı açılımını Bosna Hersek ile sürdüren Binbin, eylül ayında Hırvatistan pazarına girdi. Şirket, önümüzdeki dönemde Kıbrıs ve Azerbaycan pazarında büyümeyi planlıyor.

Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı yatırımlarıyla global oyuncuların yer aldığı mikromobilite ekosisteminde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Binbin CEO'su Kadir Abdik, 2023 yıl sonuna kadar yurtdışında 10 yeni ülkede olmayı hedeflediklerini söylüyor. Binbin'in toplamda 25 bin aracı var.

2023 sonunda kadar 50 bin araca ulaşmayı hedefleyen şirket, 4 milyon olan kullanıcı sayısını ise 15 milyona çıkartmayı hedefliyor. 550 olan çalışan sayısının ise bine çıkartma planı var.

ULAŞIM PLATFORMU OLACAK

Son yatırım turunda 120 milyon dolar değerleme üzerinden 16 milyon dolar yatırım alan şirket, SeriA yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden yatırımcılarla görüşen Binbin, 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyor.

Bu yatırım ardından scooter'ın yanı sıra mikromobilitenin farklı alanlarına yatırım yaparak ulaşım platformu olmayı hedeflediklerini söyleyen Abdik, "Ulaşıma dair her şeyin olduğu bir platform olma hedefimiz var. Paylaşım ekonomisinin önemli olduğunu düşünüyoruz ve burada yatırımlar devam edecek. Biz de bu doğrultuda 2023 sonunda sistemimize elektrikli bisiklet ve moped eklemek istiyoruz" diyor.

2021 Nisan ayında sektörün scooter özelinde regüle edildiğini söyleyen söyleyen Abdik, "Aslında pazarımızda tüm kurallar belirlenmiş durumda. Şehirlerin kullanım için daha uygun hale gelmesi gerekli. Elektrikli bisiklet ve mopet henüz regüle edilmedi" diyor.



E-ŞARJ İŞİNE DE GİRDİ

Binbin son dönemin popüler yatırım alanlarından e-şarj işine de girdi. Meta Mobilite Enerji, ismiyle e-şarj lisansı alan şirket, Qpoint markasıyla ev tipi ve hızlı araç şarjı pazarından pay almaya çalışacak. Şirket, 2023 sonuna kadar 1000 civarında şarj istasyonu açmayı hedefliyor.