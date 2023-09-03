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“2024’te 1 milyar TL’lik yatırım yapacağız”

2025 yılında Türkiye’de 500 şubeye ulaşmak istediklerini aktaran Altınkılıç, şirketin yeni dönem planlarını anlattı.

03 Eylül 2023
“2024’te 1 milyar TL’lik yatırım yapacağız”

Türkiye genelinde 39 ilde 252 mağazaya sahip olan ve bu yılı 4 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen Kahve Dünyası, mağazalaşarak büyümeye devam edecek. 

Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, 2024 yılında 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini söylüyor. Tüm dünya için kahve vazgeçilmez bir içecek haline gelirken, bu alanda önemli yerli markalardan olan Kahve Dünyası ise yeni mağaza yatırımlarıyla yaygınlaşarak büyüme planlarını oluşturdu. 

Bu yılı 4 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen marka, yeni mağaza açılışlarına odaklandı. Türkiye genelinde 252 mağazaya sahip olduklarını aktaran Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, önümüzdeki yıl 1 milyar TL’lik yatırım planladıklarını söylüyor. 

Bu yatırım hızıyla 2025 yılında Türkiye’de 500 şubeye ulaşmak istediklerini aktaran Altınkılıç, şirketin yeni dönem planlarını anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sibel Atik
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