2024’te 200 bin adet ofis koltuğu üretecek

Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olan Nurus Mobilya, ismini ‘Nurus Teknoloji’ olarak değiştirerek, küresel ölçekte hedef büyüttü.

Nurus Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, 2024’te iki kat artışla 200 bin adet ofis koltuğu üreteceklerini söylüyor.

Ankara’da 1927 yılında Nurettin Usta tarafından bir marangoz atölyesi olarak kurulan ve sonraki yıllarda ‘Nurettin Usta Mobilya Grubu’ adı altında hizmet vermeye başlayan ‘Nurus’ markası, 100 yaşına ulaşan Cumhuriyet’in 96 yılına tanıklık etmiş bir marka olarak, bugün 50’den fazla küresel noktada hizmet veren bir AR-GE şirketine dönüşmüş durumda.

Ofis mobilyalarında uzmanlaşan ve Nurus Mobilya olan adını ‘Nurus Teknoloji’ olarak değiştiren şirket, Alman Tasarım Konseyi’ndeki (German Design Council) Türkiye’den ilk ve tek marka olarak, geleceği şekillendiren 350 dünya markası arasında bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.