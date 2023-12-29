2024’te yeni unicorn’lar çıkarabiliriz

Yapay zeka, makine öğrenimi, oyun, sağlık, lojistik, eğitim, İK ve tarım sektörlerinin 2024’e damga vurması ve yeni unicorn’ların çıkması bekleniyor.

2023 yılı, Türkiye’deki start up ekosistemi için heyecan verici bir dönem oldu.

Startups.watch’un 2023’ün üçüncü çeyreğinde açıkladığı verilere göre 2023’ün dokuz ayında, toplamda tohum, erken ve daha ileri aşama olmak üzere 219 girişime 154 milyon dolar yatırım yapıldı.

Paya dayalı kitle fonlaması platformları aracılığıyla start up’lar 44 kampanya ile 16 milyon dolar yatırım aldı. 2023’te Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde önemli bir büyüme ve çeşitlilik gözlemlendi.

Özellikle, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen işlemler arasında, Türkiye merkezli yazılım şirketi Insider’a yapılan 105 milyon dolarlık yatırım dikkat çekiciydi.

Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacminin yüzde 75’ini oluşturması, Türkiye start up ekosisteminin uluslararası arenada artan bir ilgi gördüğünün göstergesi oldu.

Sektörel bazda ise fintech, oyun ve pazaryeri alanlarında aktif bir hareketlilik vardı. Özellikle SaaS, sürdürülebilirlik ve fintech sektörlerinde önemli yatırımlar yapıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.