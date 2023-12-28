2024’ün ikinci yarısında canlanma bekleniyor

Sektör, 2024’ün ikinci yarısından itibaren talepteki canlanmayla yılı 20 milyar doların üzerinde bir ihracatla tamamlamayı hedefliyor.

Hazır giyim ve konfeksiyon, yani moda endüstrisi Türkiye’nin sanayileşmesinde, kalkınmasında ve ihracatında öncü rol üstlenen sektörler arasında ilk sırada yer alıyor.

Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisi olan sektör, 2022’yi 21,2 milyar dolar gibi rekor bir ihracatla kapattı.

Ancak 2022’in son çeyreğinden itibaren en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD’de talebin yavaşlamasının olumsuz etkilerini hissetmeye başlayan sektör, 2023 yılında kan kaybetti.

Küresel talepteki daralmanın yanı sıra Türkiye’de yüksek maliyet artışlarına rağmen haziran ayına kadar kurun yatay seyretmesi rekabetçiliğe zarar verdi.

İhracatçılar fiyat tutturmakta zorlandığı için pandemi döneminde gelen müşterilerin bir bölümü yeniden Asya ülkelerine döndü. Dolayısıyla ihracatta 2023 yılı beklentilerinin gerisinde kaldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.