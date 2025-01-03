2025’te tüm gözler fiyat artışında olacak

Dünyada yaşanan çatışmalar, tedarik yollarındaki tıkanmalar ve kuraklık 2024 yılında tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin temel sorunları oldu. Yaşanan tüm zorlu koşullar gıda tedarik zincirini de fiyat artışlarıyla salladı. BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun açıkladığı gıda fiyatları, bu yıl gıda ürünlerindeki fiyat artışının yıllık enflasyonun üzerinde seyrettiğini ortaya koydu. Beklentiler 2025 yılında da tüm kesimlerin gözünün fiyat artışlarında olacağına işaret ediyor.

DENGELİ SEYİR OLASI

TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre, Tarımsal Üretici Fiyat Endeksi’nde 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,88 artış gerçekleştiğine işaret eden FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr Ayşegül Selışık, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 artış olduğunu aktarıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.