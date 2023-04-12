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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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“2025’te Türkiye’de 150 otele ulaşacağız”

Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ile yatırım planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.

12 Nisan 2023
“2025’te Türkiye’de 150 otele ulaşacağız”

Global otel zinciri Wyndham Hotels’in dünyadaki beşinci büyük pazarı Türkiye oldu. 

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’ye aldıklarından daha fazlasını vermek istediklerini belirterek, “Marka sayımızı 10’a çıkararak 2025’te 150 otele ulaşacağız” diyor.

Dünya çapında yaklaşık 95 ülkede 9 bin 100’den fazla oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts’un global portföyünde toplam 24 marka bulunuyor. 

Türkiye’de 40 ilde 90’ın üzerinde oteli bulunan Wyndham için Türkiye pazarı dünyadaki beşinci büyük pazar niteliğine sahip. 

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’de 100 otele ulaşmayı hedefleyen grup, deprem yüzünden planlarını değiştirmezken depremin ardından Türkiye Otelciler Birliği ile koordineli çalışıp otellerinin kapılarını depremzedelere açtı. 

Depremzedelerin yaralarının sarılması için Kızılhaç ve Kızılay’a bağış yaptı. Ayrıca faaliyet gösterdiği 100’e yakın ülkede çalışanlarının katıldığı bir bağış kampanyası düzenleyip burada toplanan parayı da Türkiye’ye gönderdi. 

Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ile yatırım planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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