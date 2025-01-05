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Ceren Oral




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21 kurumdan 58 hisse önerisi

2025’e girerken hisse tercihleri noktasında ana odak noktayı ‘makroekonomik tarafta yaşanacak gelişmelerin şirketlere olası etkileri’ oluşturuyor. 21 kurum toplamda 58 hisseyi öne çıkarırken en çok Turkcell, THY, BİM Mağazalar, Migros ve Garanti BBVA öneriliyor.

05 Ocak 2025 | 11:02
21 kurumdan 58 hisse önerisi

Kasım ayından aralık ayının ikinci haftasına kadar faiz indirimlerine dair güç kazanan beklentilerle yükselişlerin öne çıktığı BİST-100’de aralık ayının ikinci yarısında zaman zaman düzeltmeler yaşandı. BİST-100, 2024’ü yüzde 31,6 getiriyle yüzde 9.831’den kapattı.

5-18 Ocak tarihli sayıdan

ENFLASYON VE TCMB İZLENECEK

Önümüzdeki dönemde BİST’in seyrinin enflasyonun gidişatına ve TCMB’nin faiz indirimlerine bağlı olarak belirleneceği öngörülüyor. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; enflasyondaki geri çekilme beklentisinin ve buna paralel olarak politika faizinin izlemesi muhtemel yönün hisse senetleri açısından iyimser bir tablo çizdiğini söylüyor. Ancak Akyol’a göre; TCMB’nin kararlarında önceden belli bir patikadan ziyade makroekonomik görünüm dikkate alınacağı için verilere hassasiyet de yüksek seyredecek. Orta vadede piyasaların yönünü belirleyecek unsurlardan biri de kredi derecelendirme kuruluşlarının olası not artışları olacak. Moody’s 24 Ocak’ta, Fitch 31 Ocak’ta ülke kredi notunu gözden geçirecek.

Peki, 2025’e ‘temkinli iyimser’ bir havada giren borsa açısından hikâye yaratarak öne çıkabilecek sektörler ve hisseler hangileri olabilir? Bu sorunun yanıtını alabilmek için 21 aracı kurumun model portföyündeki hisseleri araştırdık, listelerdeki son değişiklikleri inceledik. 21 kurum, toplamda 58 hissede ‘alım’ önerisinde bulundu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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21 kurumdan 58 hisse önerisi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Borsada cuma günü sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
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