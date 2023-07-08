25 girişime 70 milyon Euro’luk fon kuruyor

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile MENA bölgesinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan 212, bu yılın sonuna kadar 70 milyon Euro’luk üçüncü fonunu kurmaya hazırlanıyor. Fon kapsamında toplam 25 girişime yatırım yapılması planlanıyor.

11 - 24 Haziran 2023 tarihli sayıdan

212, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile MENA bölgesinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. 86 milyon Euro değerindeki yönetim varlığı ve toplam 28 yatırımı ile 212 ürün-pazar uyumunu yakalamış ve küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen B2B teknoloji şirketlerine destek oluyor.

Bugüne kadar iki fon kuran ve iyzico, AppSamurai, Artboard Studio, Avatao, Bolt Insight, Chooch, Fazla, HotelRunner, Mall IQ, Martı, Metrobi, Insider, OMMA, SmartMessage, Solvoyo, Trio Mobil, Wellbees gibi girişimlere yatırım yapan 212, üçüncü fonu kurmaya hazırlanıyor. 70 milyon Euro büyüklüğünde üçüncü bir fon kurma hazırlığında olduklarını söyleyen 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, fonu bu yılın sonuna kadar hayata geçirmeyi planladıklarını ifade ediyor.

25 START UP’A YATIRIM

Toplam 25 girişime yatırım yapmayı planladıklarını vurgulayan Karabey, bu coğrafyadan çıkan ya da global ölçekte şirket kurmuş girişimlere odaklanacaklarını kaydediyor. 212’nin odağında ise yapay zekâ, fintech, ERP ve kurumsal teknolojiler alanında faaliyet gösteren start up’lar yer alıyor.

Simya GSYF ise; 212’nin tecrübesi, geniş ağı ve yatırım fırsatlarına erişim ve Neo Portföy’ün sağlayacağı portföy yönetim hizmetlerinin yanı sıra dünyanın en iyi B2B erken aşama hızlandırma programlarından Alchemist ile erken aşama girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını sağlayacak.

ERKEN AŞAMA GİRİŞİM

Bu fon kapsamında iki şirkete daha yatırım yapacaklarını ve toplam yatırım büyüklüğünün 7 milyon dolara ulaşacağının bilgisini veren Karabey, Simya’nın amacının erken aşama girişimlere yapılacak yatırımların daha da artmasını sağlamak olduğunu ifade ediyor.

212 olarak Türkiye’deki girişim ekosisteminde erken aşama girişimciler için önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla Simya GSYF’nin yatırımcısı olduklarını belirten Karabey, şöyle devam ediyor: “Simya GSYF ile erken aşama girişimlere yatırım yaparken üç temel noktaya odaklanıyoruz. Bu bağlamda hızlı, şeffaf ve inovatif bir yatırım süreci tasarladık.

Stratejimizde dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist’in çok özel bir rolü var. Bu güçlü yapı ile yenilikçi teknoloji ve B2B iş modeline sahip erken aşama girişimleri odağına alan Simya GSYF, ekosistem için kısa sürede sürdürülebilir ve güçlü bir yatırım fonu olacak.”