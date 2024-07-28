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25 milyon dolar yatırımla 250 mağazaya ulaşacak

Taç ve Linens markalarıyla tekstil sektörünün 70 yıllık devi olan Zorlu Tekstil, önümüzdeki üç yıl içinde mağazalaşmaya önemli yatırımlar yaparak büyümeye devam edecek. Şirket, 25 milyon dolarlık yeni yatırımla mağaza sayısını 110’dan 250’ye çıkaracak.

28 Temmuz 2024 | 13:40
25 milyon dolar yatırımla 250 mağazaya ulaşacak

Tekstil sektöründe 70 yılı aşan üretici kimliğiyle bugün toplamda 10 milyar TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşan Zorlu Tekstil Grubu, Taç ve Linens markalarında mağaza ağını genişleterek büyüme yolculuğuna devam edecek. 110 mağaza ile Türkiye genelinde yer alan grup, bu yıl sonuna kadar 20 mağaza daha açmayı planlıyor.

Önümüzdeki üç yıl içinde ise toplamda 25 milyon dolar yatırımla 250 mağazaya ulaşmayı öngören şirket, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını da büyütmeyi hedefliyor.

Zorlu ailesinin ilk göz ağrısı olan tekstil tarafında icra kurulu üyesi olan Fatih Dereköylü aynı zamanda Ahmet Zorlu’nun yeğeni.

Galatasaray Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Maliye bölümünü okuyan Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü, henüz üniversiteyi okurken şirketin Sultanhamam’daki merkezinde çalışmaya başlamış. O günden beri geçen 30 yılda tekstilin hemen her biriminde çalışan Fatih Dereköylü markanın büyüme vizyonunu Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
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