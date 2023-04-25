Altı kıtada 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren ödüllü ihracatçı Kar Porselen, yeme içme sektörüne yönelik porselen markası Bonna’yla dünyaya açıldı.

2023’te yüzde 40 büyüme hedefi koyan şirket, ağırlığı lojistik merkezi olmak üzere 250 milyon TL’lik yatırım yapacak.

Bonna’nın hikayesi 1983 yılında küçük bir atölyede seramik üretimiyle başladı. İki öğretmen kardeş Tahsin ve Özer Aşkan, maaşlarını ve tüm birikimlerini Bonna’nın çatı markası Kar Porselen’i kurmak için harcadı.

Yüzde yüz kendi sermayesiyle büyüyen Kar Porselen, 2014 yılında yenilikçi ve aynı zamanda zanaatkarlıktan gelen gücüyle Türkiye’deki ilk HoReCa markası Bonna’yı hayata geçirdi.

Değişen restoran trendine uygun, ev ortamı sağlayacak bir marka yaratma hedefiyle yola çıkan Kar Porselen, bugün Bonna markasıyla 100 ülkeye ihracat yapıyor.

Yaklaşık yüzde 40 büyümeyle 2022 yılını 883 milyon TL ciro ile kapatan şirket, 2023 yılı için de yüzde 40 büyüme hedefi koydu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.