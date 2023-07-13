3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor

Turizmde yıldızı parlayan Türkiye’de otel yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayında yedisi 5 yıldızlı olmak üzere İzmir’den Van’a, 3,1 milyar TL’lik 21 yeni otel için teşvik alındı.

Bu yatırımlarla 4 bin 962 yeni yatak devreye alınmış olacak. Türkiye’nin bacasız sanayii olan turizm sektörü, pandemi döneminde aldığı yaraları sarıp yükseliş dönemine geçti.

İstanbul ve Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan yüzleri olsalar da ülke geneline yayılan bir turizm hareketliliği söz konusu.

Bu durum teşvik alan turizm yatırımlarının dağılımından da okunuyor.

Nisan ayında İzmir’den Van’a, Muğla’dan Trabzon’a kadar Türkiye genelinde yedisi 5 yıldızlı, beşi 4 yıldızlı, dokuzu 3 yıldızlı olmak üzere 21 yeni otel için 3,1 milyar TL’lik teşvik alındı. Bu yatırımların hayata geçmesi ile birlikte toplamda 4 bin 962 yeni yatak devreye alınmış olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.