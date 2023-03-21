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Ceren Oral




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30 milyon dolar fon yatırımı yapacak

Logo Ventures, 2024 ilk yarı sonunda portföyündeki şirket sayısını 30’a, fon büyüklüğünü 25-30 milyon dolara yükseltecek.

21 Mart 2023
30 milyon dolar fon yatırımı yapacak

Logo Ventures, 2024 ilk yarı sonunda portföyündeki şirket sayısını 30’a, fon büyüklüğünü 25-30 milyon dolara yükseltecek. 

Özellikle teknoloji ihraç edebilecek nitelikte girişimlere odaklanan şirket, rotasını Doğu Avrupa olarak konumlandıracağı yeni fonuyla ise yurtdışında daha aktif olacak.

Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık ülkelerinde erken aşama girişimlere yatırım yapan, bağımsız bir yatırım fonu olan Logo Ventures, 2017’de ‘Kurumsal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak’ kuruldu ve ilk fon Vispera ve V-Count girişimlerine yatırım yaptı. 

2021 Haziran’da sekiz yıl aktif olması hedefiyle hayata geçirilen ikinci fonda ise Logo Yazılım, yaklaşık yüzde 50 oranla ana yatırımcı konumunda bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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