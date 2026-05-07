30 milyon Euro’ya sayaçları akıllandıracak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Mart 2026’dan itibaren Türkiye genelinde elektrik sayaçlarının uzaktan haberleşme özellikli Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile değiştirilmesini zorunlu kılan yeni bir düzenleme yayımladı. Önümüzdeki süreçte doğal gaz tarafında da aynı dönüşüm bekleniyor.
Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından
Ölçüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren Eska Valve de akıllı ultrasonik doğal gaz sayacı alanında yeni bir yatırıma hazırlanıyor. 22,8 milyon abonenin olduğu doğal gaz tarafında G4 ev tipi sayaçların yanı sıra G40’a kadar uzanan daha büyük akıllı sayaç üretimi için 30 milyon Euro’luk bir yatırım planladıklarını ifade eden Eska Valve Genel Müdürü Murat Çalapkulu, önümüzdeki iki yıl içinde bu yatırımı tamamlamayı hedeflediklerini söylüyor.
Hedef 100 milyon Euro ciro
1968 yılında kurulan ve ölçüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketin Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik alanda üretim yaptığını belirten Murat Çalapkulu, yeni yatırımla şirketin büyüme hızını katlayacaklarını belirtiyor. 100 milyon Euro’luk bir ciro elde etmek üzere bu yatırımın büyük bir katkısı olacağını aktaran Murat Çalapkulu, şu an 250 olan istihdama 100 kişi daha ekleneceğini belirtiyor. Büyük tip akıllı sayaç tarafında 1 milyon abone olduğunu ve büyük bir pazar olduğunu anlatan Murat Çalapkulu, mekanik sayaçlardan akıllı sayaçlara geçişin kademeli gerçekleşmesini beklediklerini aktarıyor.
3 milyar Euroluk pazar
Akıllı ultrasonik sayaç pazarının bugün 3 milyar Euroluk bir büyüklüğe sahip olduğunu ve şu an Türkiye’de tek yerli üretici olduklarını belirten Murat Çalapkulu ürünün yaygınlaşmasının EPDK’nın yönetmeliği ile hızlanacağını kaydediyor. “EPDK bu konuda bir yönetmelik yayımladı ve akıllı sayaç sisteminin kullanımı konusunda bir tarif yaptı. Bu çok önemli bir adım, akıllı sayaç pazarı için çok anlamlı bir adım oldu” şeklinde konuşan Çalapkulu, 22,88 milyon abonenin olduğu doğal gaz tarafında akıllı göstergesi olmayan mekanik sayaçların kullanıldığına dikkat çekiyor. Çalapkulu, “Bu sayaçlar arızalandığında veya dışarıdan müdahale olduğunda orayı gözle görmek lazım. Oysa akıllı sayaçlarda içinde sensör var ve gazı ölçüyor. Uzaktan abone ve şirketin müdahalesi olabiliyor” diye konuşuyor.
Sayaçlar, artık uzaktan okunacak
Mekanik sayaçlarla evlerin önünde yer alan beyaz doğal gaz kutuları aylık olarak bir personel tarafından yerinde okunuyor. Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla yerinden fatura okuma döneminin biteceğini aktaran Murat Çalapkulu, bunun dağıtım tarafında operasyonel anlamda ciddi bir avantaj sunacağını kaydediyor. Tüketiciler açısından ise kullanıma göre değişmekle birlikte ortalama faturalar üzerinde yüzde 7 tasarruf imkanı sağlayacağını belirten Murat Çalapkulu, “Akıllı sayaçta siz uzaktan doğal gazınızı yönetebileceksiniz. Yeni sayaçlar abone için güvenlik, enerji verimliliği, konfor sunuyor. Şirketler içinse operasyonel verimlilik artıyor ve kayıp kaçacak azalıyor. 22,8 milyon abone var Türkiye’de ve yüzde 7 tasarrufla her yıl 1,3 milyar metreküp doğal gazı almamıza gerek kalmayacak. Bu çok önemli bir avantaj” diye konuşuyor.