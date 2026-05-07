Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı 2026: Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek alımlarda mülakat uygulanmayacak. 7 Mayıs itibarıyla başlayan başvuru sürecinin ardından adaylar, başvuru ekranı, şartlar ve kadro dağılımına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Aile Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, kimler başvurabilecek?
1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular, 7-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında son gün 23.59’a kadar yapılabilecek.
2 Aile Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak?
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak yapılabilecek.
3 Başvurulara ilişkin ilanlar nereden takip edilebilecek?
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak.
4 Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Personel alımına ilişkin şartlar şöyle sıralandı:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
