Temelleri 1919'de atıldı: İzmir Tire'de 30 milyon Euro yatırımla bölgesel üs olacak

Temelleri 1919 yılında Belçika’da atılan ve bugün ekmekçilik, pastacılık ve çikolata çözümleri alanında 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Puratos, Türkiye’yi sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda stratejik bir üretim ve inovasyon merkezi olarak konumlandırıyor.

Türkiye pazarına 1987’de giren Puratos, o tarihten bu yana güçlü bir üretim, AR-GE ve ihracat ağı kurarak bölgeye değer katan bir yapı oluşturmuş durumda. Puratos Türkiye, şirketin küresel stratejisinde giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Öyle ki APMEA (Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi içinde ‘Jump to Curve’ statüsüne layık görülen Türkiye operasyonu bu statüye, sadece finansal sonuçlarıyla değil; inovasyon kabiliyeti, sürdürülebilirlik odaklı projeleri ve bölgesel etki kapasitesiyle farklılaşmasıyla layık görülmüş bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.