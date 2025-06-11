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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Temelleri 1919'de atıldı: İzmir Tire'de 30 milyon Euro yatırımla bölgesel üs olacak

Puratos, İzmir Tire’de 30 milyon Euro’yu aşacak yeni yatırımıyla Türkiye’yi bölgesel üretim ve ihracat üssü haline getirecek. İhracat yaptığı ülke sayısını 30’a çıkarmayı planlayan şirket, üretim kapasitesini ise yüzde 40 artırmayı hedefliyor.

11 Haziran 2025 | 12:20
Temelleri 1919'de atıldı: İzmir Tire'de 30 milyon Euro yatırımla bölgesel üs olacak

Temelleri 1919 yılında Belçika’da atılan ve bugün ekmekçilik, pastacılık ve çikolata çözümleri alanında 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Puratos, Türkiye’yi sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda stratejik bir üretim ve inovasyon merkezi olarak konumlandırıyor.

Türkiye pazarına 1987’de giren Puratos, o tarihten bu yana güçlü bir üretim, AR-GE ve ihracat ağı kurarak bölgeye değer katan bir yapı oluşturmuş durumda. Puratos Türkiye, şirketin küresel stratejisinde giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Öyle ki APMEA (Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi içinde ‘Jump to Curve’ statüsüne layık görülen Türkiye operasyonu bu statüye, sadece finansal sonuçlarıyla değil; inovasyon kabiliyeti, sürdürülebilirlik odaklı projeleri ve bölgesel etki kapasitesiyle farklılaşmasıyla layık görülmüş bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İLERİ
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
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Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
GERİ
İLERİ
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