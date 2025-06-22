Gelecek vaat eden 30 sağlık girişimi

2024 yılında sağlık ve biyoteknoloji sektörü, yatırım adedi açısından Türkiye’deki en aktif alanlardan biri oldu. Bu dönemde 126 girişim yatırım aldı ve bu sayı, sektörü en fazla yatırım çeken sektör haline getirdi. Potansiyel taşıyan ve global ölçekte de başarı elde eden Türkiye’deki sağlık girişimleri büyük yatırımcıların da radarına girdi. Biz de bu dönemde farklı alanlarda faaliyet gösteren 30 sağlık start up’ının büyüme ve globalleşme hedeflerini araştırdık.

Türkiye’de sağlık ve biyoteknoloji start up ekosistemi, son yıllarda önemli bir gelişim gösteriyor. COVID-19 pandemisi, sağlık teknolojilerine olan ilgiyi küresel ölçekte artırdı. Türkiye’de de hem kamu hem özel sektör, dijital sağlık çözümlerine ve biyoteknolojiye daha fazla yatırım yapmaya başladı. Ayrıca sağlık girişimleri, tanı, tedavi ve hasta takibi gibi alanlarda yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veri teknolojilerini kullanarak verimliliği artırıyor. Bu, yatırımcılar açısından ölçeklenebilir ve yenilikçi bir alan olarak görülüyor.

2024 yılında sağlık ve biyoteknoloji sektörü, yatırım adedi açısından Türkiye’deki en aktif alanlardan biri oldu. Bu dönemde 126 girişim yatırım aldı ve bu sayı, sektörü en fazla yatırım alan sektör haline getirdi. Bu artış, özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanındaki girişimlerin yatırım çekme kapasitesinin arttığını gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.