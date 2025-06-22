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Gelecek vaat eden 30 sağlık girişimi

Hem hasta deneyimini geliştirmeye hem de sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmaya odaklanan sağlık start up’larının sayısı giderek artıyor.

22 Haziran 2025 | 12:00
Gelecek vaat eden 30 sağlık girişimi

2024 yılında sağlık ve biyoteknoloji sektörü, yatırım adedi açısından Türkiye’deki en aktif alanlardan biri oldu. Bu dönemde 126 girişim yatırım aldı ve bu sayı, sektörü en fazla yatırım çeken sektör haline getirdi. Potansiyel taşıyan ve global ölçekte de başarı elde eden Türkiye’deki sağlık girişimleri büyük yatırımcıların da radarına girdi. Biz de bu dönemde farklı alanlarda faaliyet gösteren 30 sağlık start up’ının büyüme ve globalleşme hedeflerini araştırdık.

Türkiye’de sağlık ve biyoteknoloji start up ekosistemi, son yıllarda önemli bir gelişim gösteriyor. COVID-19 pandemisi, sağlık teknolojilerine olan ilgiyi küresel ölçekte artırdı. Türkiye’de de hem kamu hem özel sektör, dijital sağlık çözümlerine ve biyoteknolojiye daha fazla yatırım yapmaya başladı. Ayrıca sağlık girişimleri, tanı, tedavi ve hasta takibi gibi alanlarda yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veri teknolojilerini kullanarak verimliliği artırıyor. Bu, yatırımcılar açısından ölçeklenebilir ve yenilikçi bir alan olarak görülüyor.

2024 yılında sağlık ve biyoteknoloji sektörü, yatırım adedi açısından Türkiye’deki en aktif alanlardan biri oldu. Bu dönemde 126 girişim yatırım aldı ve bu sayı, sektörü en fazla yatırım alan sektör haline getirdi. Bu artış, özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanındaki girişimlerin yatırım çekme kapasitesinin arttığını gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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İLERİ
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
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Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
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GERİ
İLERİ
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