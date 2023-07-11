30 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Yaklaşık bir yıl önce halka arz olan Suwen, 2023’te cirosunu yüzde 100’ün üzerinde bir büyümeyle 2 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyor. Mağazaların konseptini değiştiren şirket, bu yıl yurtiçinde 20, yurtdışında ise 10’un üzerinde mağaza açmayı planlıyor.

Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen, halka arz rüzgarını arkasına alarak hem yurtiçinde hem yurtdışında büyüme atağına kalktı.

2023’te iç pazarda ve yurtdışına 30’un üzerinde mağaza açmayı planlayan şirket, 2022 yılında 940 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışlarını 2023 yılında yüzde 100’ün üzerinde bir büyümeyle 2 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyor.

2022’de 304,2 milyon TL olarak gerçekleşen FVAÖK performansının da 567 ile 656 milyon TL aralığında olması hedefleniyor.

Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Bolluk, “Buna paralel olarak, 2022 yılında 169,2 milyon TL olarak gerçekleşen net kârın ise bu yıl sonu itibarıyla 322 ile 384 milyon TL aralığında, yıllık büyüme oranının ise yüzde 90 ile yüzde 127 arasında olmasını bekliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.