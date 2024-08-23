50’nci yılında 600 milyon TL’lik yatırım

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, ‘’Bu yıl un, mısır ve enerji şirketlerinde 600 milyon TL yatırım öngörüyoruz’’ diyor.

Tarıma dayalı sanayi, gıda bileşenleri ve biyoendüstriyel ürünler alanında faaliyet gösteren Sunar Mısır, Sunar NP, Elita Gıda, Sunar Pazarlama, Sunar Un ve Yem ve NÇS Tarım gibi şirketleri tek çatı altında toplayan Sunar Yatırım, 50’nci yılına 600 milyon TL’lik yatırımla girdi. Geçen yılı 250 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 15 milyar TL ciro ile kapatan grup, enerji ve gıda sektörlerinde yapacağı bu yatırımlarla yıl sonunda 23 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin yatırım gündemi hakkında bilgi veren Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, “2024 bizim için dönüşüm yılı olacak.” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.