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50’nci yılında 600 milyon TL’lik yatırım

Bu yılı 23 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen Sunar Yatırım, 50’nci yılını geride bıraktığı 2024’ü bir dizi yatırımla tamamlamayı planlıyor.

23 Ağustos 2024 | 12:52
50’nci yılında 600 milyon TL’lik yatırım

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, ‘’Bu yıl un, mısır ve enerji şirketlerinde 600 milyon TL yatırım öngörüyoruz’’ diyor.

Tarıma dayalı sanayi, gıda bileşenleri ve biyoendüstriyel ürünler alanında faaliyet gösteren Sunar Mısır, Sunar NP, Elita Gıda, Sunar Pazarlama, Sunar Un ve Yem ve NÇS Tarım gibi şirketleri tek çatı altında toplayan Sunar Yatırım, 50’nci yılına 600 milyon TL’lik yatırımla girdi. Geçen yılı 250 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 15 milyar TL ciro ile kapatan grup, enerji ve gıda sektörlerinde yapacağı bu yatırımlarla yıl sonunda 23 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin yatırım gündemi hakkında bilgi veren Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, “2024 bizim için dönüşüm yılı olacak.” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
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GERİ
İLERİ
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