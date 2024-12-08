ARA
DOLAR
34,79
0,30%
DOLAR
EURO
36,81
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2944,98
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10081,00
1,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı

1937’de kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi atılımının simgelerinden biri haline gelen Kardemir 38,4 milyar TL’lik cirosuyla Anadolu 500 Araştırması’nın ikincisi oldu. Kardemir, çelikhane tesislerinde 120 tonluk konverterleriyle günlük 72 döküm gerçekleştiriyor.

08 Aralık 2024 | 11:22
87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı

Türkiye’nin köklü ve büyük demir-çelik üreticilerinden biri olan Kardemir’in temelleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal sanayileşme hamlelerinden birisi olarak, dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından 1937 yılında Karabük’te atıldı. İlk yüksek fırını 9 Eylül 1939’da ateşlendi ve bir gün sonra İlk Türk demiri üretildi. Sanayi altyapısının gelişmesinde önemli bir rol oynayan şirket, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olma özelliğini taşıyor. Anadolu 500 Araştırması’nda da 2023 verilerine göre en büyük ikinci şirket olan Kardemir, 2023 yılında 38,4 milyar TL’lik ciroya ulaşmış bulunuyor. Yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştiren şirket, Türkiye’nin çelik sektörüne olan katkılarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2944,98 0,36%
  • ALTIN ONS 2633,26 0,07%
  • BIST 100 10081 1,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,961 -0,086%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41505 0,87613%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,55 -0,9382%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7865 0,2951%
  • EURO/DOLAR 1,0568 -0,1469%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8113 -0,033%
  • STERLIN/DOLAR 1,27396 -0,0945%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL