87 yıllık Kardemir döküm rekoru kırdı

Türkiye’nin köklü ve büyük demir-çelik üreticilerinden biri olan Kardemir’in temelleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal sanayileşme hamlelerinden birisi olarak, dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından 1937 yılında Karabük’te atıldı. İlk yüksek fırını 9 Eylül 1939’da ateşlendi ve bir gün sonra İlk Türk demiri üretildi. Sanayi altyapısının gelişmesinde önemli bir rol oynayan şirket, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olma özelliğini taşıyor. Anadolu 500 Araştırması’nda da 2023 verilerine göre en büyük ikinci şirket olan Kardemir, 2023 yılında 38,4 milyar TL’lik ciroya ulaşmış bulunuyor. Yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştiren şirket, Türkiye’nin çelik sektörüne olan katkılarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.