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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Anadolu 500: Anadolu'nun en büyük şirketleri belli oldu

Ekonomist Dergisi’nin üç büyük kent dışında Türkiye’deki üretimin nabzını tutan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırması bu yıl 21’inci yaşına girdi.

08 Aralık 2024 | 11:28
Anadolu 500: Anadolu'nun en büyük şirketleri belli oldu

İlk kez 2004’te yayınlanan araştırma, 2000’lerin başında ‘Anadolu Kaplanları’ diye tanımlanan, sonraki yıllarda ise Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına alıyor.

Talip YILMAZ / [email protected]
Aram EKİN DURAN / [email protected]

Bu yıl Tosyalı Holding iştiraki Tosçelik, 2013’ten bu yana dokuzuncu kez liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Şirket son sekiz yıldır listemizin zirvesinde bulunuyor. Listenin ikinci sırasında 2021’de dördüncü sıradan 2022’de beşinci sıraya gerileyen Kardemir yer aldı. Anadolu 500’ün üçüncü sırasına ise geçen yıl yedinci sırada yer alan Yıldız Entegre oturdu. 

Bir önceki yıl olduğu gibi, geçen yıl da TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyonun etkisiyle Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu artış gösterdi. 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 119 artışla 1,9 trilyon TL’yi aşan Anadolu 500’ün toplam cirosu, 2023 sonunda fren yapsa da yüzde 40 artışla 2 trilyon 718 milyar 486 milyon TL’ye çıktı. Ancak bir önceki araştırmamızda olduğu gibi, bu dönemde de Anadolu 500 şirketleri ihracatta ve istihdamda kan kaybetmeye devam etti.

Haberin ayrıntıları, Anadolu'nun en büyük 500 şirketinin listesi Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
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