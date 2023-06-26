AB'deki gaz krizini fırsata çevirecek

Avrupa'nın Rus doğal gazını kullanmaktan vazgeçmesi, fırsat yarattı. AB'de ısı pompası satışlarının patladığına işaret eden Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, "250 milyon TL yatırımla Dudullu tesisimizi Eskişehir'e taşıyarak, ısı pompası üreteceğiz" diyor.

11 - 24 Haziran 2023 tarihli sayıdan

İklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından olan Alarko Holding iştiraki Alarko Carrier, yeni dönemde ihracat odaklı büyümek için kolları sıvadı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazından vazgeçmesi, şirket için büyük bir fırsat yarattı.

AB ülkelerinde doğal gaz sistemleri yerine enerji verimliliği yüksek ısı pompası kullanımının adeta patlama yaptığını dile getiren Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, "Biz de yeni dönemde ısı pompası üretimini odağımıza alacağız" diyor.

Bu amaçla maliyet avantajı kazanmak için Dudullu'daki fabrikasını Eskişehir'e taşımaya hazırlanan şirket, 250 milyon TL'ye mal olacak yeni yatırımla ısı pompası ihracatında gaza basacak. 2022 yılını 2,2 milyar TL'lik ciro ile kapattıklarını dile getiren Cem Akan, "Yeni yatırımımızla ihracatın ciro içindeki payını beş yıl içinde yüzde 17'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuşuyor.

2023'E HIZLI BAŞLADI

Gebze ve Dudullu'da iki fabrikası ve 2023 yılı itibarıyla 251 mavi yaka, 385 beyaz yaka olmak üzere toplam 636 çalışanı bulunan Alarko Carrier, 2023 yılına da iyi başladı. Genel Müdür Cem Akan, ilk çeyrekte cirolarım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artışla yaklaşık 958 milyon TL'nin üzerine çıkardıklarını belirtiyor. Akan, yeni dönemde ihracatın ciro içindeki payını artırmaya konsantre olduklarını söylüyor.

KRİTİK ÜRÜN PORTFÖYÜ

Rusya ve Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizinin Avrupa'yı zorunlu tasarrufa yönelttiğine işaret eden Akan, bu doğrultuda markaların da yeşil enerji yatırımlarının arttığını vurguluyor.

Şirket olarak Avrupa pazarının ciddi bir ihtiyacı olan ısı pompalarına yatırım yaparak kritik bir ürün portföyü hazırladıklarını ifade eden Akan, şöyle konuşuyor: "Hava, su, toprak gibi doğal kaynaklardan alınan düşük sıcaklıktaki ısıyı, ortamları ısıtmak için yüksek sıcaklığa dönüştüren ısı pompalarımız sayesinde Avrupa'ya olan ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Ürünlerimiz yıl sonuna kadar Avrupa, Güney Amerika ve Ortadoğu pazarlarında yerini alacak."

65 ÜLKEYE İHRACAT

Kombi ve kazan üretimlerinin yüzde 95'ini iç pazara verdiklerini, öte yandan ürettikleri klima santrallerinin yüzde 95'ini ise ihraç ettiklerini kaydeden Akan, “Alarko Carrier AR-GE departmanı tarafından tasarlanan veya Carrier ile ortak platformda geliştirdiğimiz ürünlerin tamamını belli oranlarda yurtdışına ihraç ediyoruz. Avustralya'dan Almanya'ya, Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede ihracat yapıyoruz” diyor.

Klima santralleri, radyatörler ve çatı tipi klimaların ihraç ürünlerinin büyük kısmını oluşturduğunu dile getiren Akan, “Dünya genelinde beş kıtada 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl özellikle ısıtma ve su basınçlan- dırma ürünlerinde Alarko markası ile de ihracat yapmak için yeni pazarlar bulma yolunda önemli adımlar atıyoruz” şeklinde konuşuyor.

