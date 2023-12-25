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AB’deki kaybı yeni pazarlarla aşabiliriz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2024 yılında en büyük riskin ihracatta ana partner Avrupa’nın büyüme oranlarındaki gerileme olacağını söylüyor.

25 Aralık 2023
AB’deki kaybı yeni pazarlarla aşabiliriz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 2024 yılında en büyük riskin ihracatta ana partner Avrupa’nın büyüme oranlarındaki gerileme olacağını söylüyor. Olpak, “Bu sorunu diğer pazarlara erişimi artırarak telafi edebiliriz” diyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bölge ve sektör bazlı 152 İş Konseyi küresel ticaretin nabzını tutmaya çalışıyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, önümüzde global ekonomide büyümenin bir miktar azaldığı, küresel enflasyonun etkisini sürdürdüğü, ticaret ve yatırımlarda dönüşümlerin yaşandığı yeni bir süreç olduğuna işaret ediyor. 

2024 yılında 267 milyar dolara çıkmasını beklediklerini aktaran Olpak, bu süreçte en büyük riskin ise ihracatta ana partner Avrupa’nın büyüme oranlarındaki gerileme olacağını söylüyor. Bunu diğer pazarlara erişimi artırarak telafi edebileceğini aktaran Nail Olpak, 2024’e dair beklentilerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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