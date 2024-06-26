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“ABD’de 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

New York ve Florida’da altı gayrimenkul projesi için çalışmalara başlayan Aksoy Holding, projeleri dört yıl içinde tamamlamayı hedefliyor. Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, bu projelerin 500 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçmesini planladıklarını söylüyor.

26 Haziran 2024 | 16:30
“ABD’de 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

Türkiye’de akaryakıt perakendesi, enerji, turizm, gayrimenkul ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren Aksoy Holding, globalleşme yolunda geçen yıl girdiği New York ve Florida’da altı gayrimenkul projesi için çalışmalarını hızlandırdı.

ABD’de 500 milyon dolarlık bir yatırımla konut ve ticari gayrimenkulde önemli bir açılım yaptıklarını ifade eden Aksoy Holding CEO ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, planlama aşamasında oldukları projeleri dört yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Grubun Türkiye’deki varlığının yanı sıra yurt dışı açılımla döviz geliri de ekleyerek daha güçlü bir yapıya kavuşacaklarını söyleyen Aksoy, Türkiye’de de yatırıma devam ettiklerini söylüyor. 150 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Sarıyer’de sağlıklı yaşam tesisi kurmak üzere çalıştıklarını anlatan Batu Aksoy ile grubun yatırım planı, 2025 yılında akaryakıtta gündeme gelecek istasyon yenileme süreci ve enerji sektörüne dair beklentilerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
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