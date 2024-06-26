“ABD’de 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

Türkiye’de akaryakıt perakendesi, enerji, turizm, gayrimenkul ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren Aksoy Holding, globalleşme yolunda geçen yıl girdiği New York ve Florida’da altı gayrimenkul projesi için çalışmalarını hızlandırdı.

ABD’de 500 milyon dolarlık bir yatırımla konut ve ticari gayrimenkulde önemli bir açılım yaptıklarını ifade eden Aksoy Holding CEO ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, planlama aşamasında oldukları projeleri dört yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Grubun Türkiye’deki varlığının yanı sıra yurt dışı açılımla döviz geliri de ekleyerek daha güçlü bir yapıya kavuşacaklarını söyleyen Aksoy, Türkiye’de de yatırıma devam ettiklerini söylüyor. 150 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Sarıyer’de sağlıklı yaşam tesisi kurmak üzere çalıştıklarını anlatan Batu Aksoy ile grubun yatırım planı, 2025 yılında akaryakıtta gündeme gelecek istasyon yenileme süreci ve enerji sektörüne dair beklentilerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.