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ABD’ye tek kullanımlık zeytinyağı satıyor

İç pazarın yanı sıra ABD’ye tek kullanımlık zeytinyağı satan kadın girişimci Ece Er Aydın, bu yıl 18 ton olan satışını yüzde 30 artırmayı hedefliyor.

22 Şubat 2025 | 11:14
ABD’ye tek kullanımlık zeytinyağı satıyor

Kadın girişimci ABD ve Japonya’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore’ye de ihracata başladı.

Kadın girişimci Ece Er Aydın, kurduğu ‘Olizzi’ markasıyla ABD’ye tek kullanımlık zeytinyağı satıyor. 

Olizzi Zeytinyağları’nın kurucusu Ece Er Aydın, ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Arçelik, Coca-Cola İçecek’te pazarlama bölümünde farklı görevlerde çalıştı. Malibu’da Pepperdine Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını yapan Aydın, Roaming Hunger isimli ABD’nin en büyük food truck rezervasyon platformunda CEO danışmanı olarak görev aldı.

Aydın, ABD’de yaşarken çeşitli zeytinyağı tadım dersleri aldı. İtalya’da ONAOO isimli zeytinyağı okulunun programını bitirdi ve profesyonel zeytinyağı tadım uzmanı oldu. Olizzi’yi 2018’de ABD’de yaşarken, Türkiye’deki şirketini ise 2020 yılında kuran Aydın, her iki ülkedeki satışlarına 2020 yılında başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
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GERİ
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