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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Akkuyu’daki deneyimle nükleerde dünyaya açılıyor

Akkuyu Nükleer Santrali inşasında kazandıkları tecrübeyi ihraç etmeyi planladıklarını söyleyen IC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi İlker Öksüz, “Bir santral maliyeti 10 milyar doları buluyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere yurt dışında nükleer yatırıma hazırlanıyoruz” diyor.

29 Kasım 2024 | 01:46
Akkuyu’daki deneyimle nükleerde dünyaya açılıyor

Türkiye’de bir nükleer enerji santralinin satın alma ve inşaat süreçlerinde öncülük eden ilk Türk firması unvanına sahip olan IC Holding iştiraki IC İçtaş İnşaat, yurt dışında nükleer yatırım için kolları sıvadı. Ana yüklenicisi oldukları Akkuyu Nükleer Santrali’nde elde ettikleri deneyimi yurt dışına da taşımaya hazırlandıklarını belirten IC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi İlker Öksüz, “Önümüzdeki süreçte bu alandaki yetkinliğimizi başka ülkelere de taşımaya hazırlanıyoruz. Suudi Arabistan yakın zamanda sekiz adete kadar çıkacak nükleer tesis yatırımı için iki stratejik bölge seçti. Her bir santral için yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Biz de bu projede yer almak için çalışmalara başladık” diyor.

Türkiye’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Akkuyu Nükleer Santrali, Antalya Havalimanı ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi gibi pek çok mega projeye imza atan IC Holding iştiraki IC İçtaş İnşaat, dünya çapında nükleer yatırımlarda boy göstermek için IC Nükleer ve IC Endüstriyel adında iki şirket kurdu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu
Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
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Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
GERİ
İLERİ
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