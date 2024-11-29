Akkuyu’daki deneyimle nükleerde dünyaya açılıyor

Türkiye’de bir nükleer enerji santralinin satın alma ve inşaat süreçlerinde öncülük eden ilk Türk firması unvanına sahip olan IC Holding iştiraki IC İçtaş İnşaat, yurt dışında nükleer yatırım için kolları sıvadı. Ana yüklenicisi oldukları Akkuyu Nükleer Santrali’nde elde ettikleri deneyimi yurt dışına da taşımaya hazırlandıklarını belirten IC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi İlker Öksüz, “Önümüzdeki süreçte bu alandaki yetkinliğimizi başka ülkelere de taşımaya hazırlanıyoruz. Suudi Arabistan yakın zamanda sekiz adete kadar çıkacak nükleer tesis yatırımı için iki stratejik bölge seçti. Her bir santral için yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Biz de bu projede yer almak için çalışmalara başladık” diyor.

Türkiye’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Akkuyu Nükleer Santrali, Antalya Havalimanı ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi gibi pek çok mega projeye imza atan IC Holding iştiraki IC İçtaş İnşaat, dünya çapında nükleer yatırımlarda boy göstermek için IC Nükleer ve IC Endüstriyel adında iki şirket kurdu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.