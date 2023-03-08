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Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası

Deprem felaketinin ardından normalleşme adımlarının hızlandığı 11 ilde, bölge ekonomisinin can damarı altı sektörde çarklar yeniden dönmeye başladı.

08 Mart 2023
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası

Deprem felaketinin ardından normalleşme adımlarının hızlandığı 11 ilde, bölge ekonomisinin can damarı altı sektörde çarklar yeniden dönmeye başladı. 

Türkiye’nin önemli tesislerine ev sahipliği yapan bölge yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından geçen bir aylık süreçte enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 

Afetten etkilenen 11 ilde hala barınma en büyük sorun olmaya devam ederken, iş gücü kaybının önüne geçmek isteyen tesislerde ise üretim kaldığı yerden başladı. 

Bölgede yer alan 4 binin üzerindeki sanayi tesisinde çarkların yeniden dönmesi için çalışmalar başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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